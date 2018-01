Coburg: Entscheidung übers Globe vertagt

Zahlreiche Zuschauer drängten am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in den großen Saal des Coburger Rathaus: In der Sitzung des Stadtrats sollte eigentlich - endlich - die Entscheidung über eine Interimsspielstätte (ISS) fürs Coburger Landestheater fallen. Doch diese Entscheidung wurde - erneut - vertagt.



Oberbürgermeister Norbert Tessmer hat stattdessen vorgeschlagen, für Donnerstag, 15. Februar, eine Sondersitzung einzuberufen.



Hintergrund: Die Befürworter einer Globe-Lösung am Güterbahnhof brauchen noch mehr Zeit, um vor allem die finanziellen Details einer solchen ISS zu klären. Doch nicht nur von dieser Seite sind zusätzliche Informationen zu erwarten. OB Tessmer hatte die Zeit bis zur Stadtratssitzung genutzt, um Gespräche mit dem bayerischen Finanzministerium zu führen. Dabei sei klargestellt worden, dass der Freistaat nur den rechtzeitigen Bau einer Interimsspielstätte bezuschussen würde, sagte Tessmer. Mit dem "Globe" sei eine dauerhafte Lösung für Coburg geplant. Daran werde sich der Freistaat nur zu 25 Prozent beteiligen. Auch etwaige Mietkosten würde der Freistaat mitfinanzieren, doch die müssten angemessen sein. Und: Die Stadt muss noch prüfen, ob auch der Bau des Globe ausgeschrieben werden müsse, selbst wenn schon ein Konsortium aus den Coburger Firmen Brose, HUK Coburg und Kaeser bereit steht, das zu tun. Die Firmen wollen den Bau durchführen und finanzieren, um Zeit zu sparen, denn zur Spielzeit 2019/20 muss eine Ausweichspielstätte für das Landestheater zur Verfügung stehen.



Ansonsten steht nach wie vor ein Um- und Anbau der Angerturnhalle als ISS im Raum. Dafür liegen zwei Angebote vor; die dahinter stehenden Frmen sind bis 28. Februar an diese Angebote gebunden. Darin haben sie sich auch verpflichtet, die Interimsspielstätte am Anger rechtzeitig fertig zu haben. Auch deshalb sei der 15. Februar der Tag der Entscheidung, sagte Tessmer. "Dann ist wirklich Schluss, denn sonst gerät alles ins Wanken."



