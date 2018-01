Coburg entdecken mit dem Smartphone

Seit kurzem können sich Besucher in Coburg interessante Informationen zu wichtigen Standorten und Sehenswürdigkeiten direkt auf ihrem Handy anzeigen lassen. In seinem Pilotprojekt hat der Coburger Student Jonas Knöffel an sechs Standorten zwischen Marktplatz und Veste kleine Funksender installiert, die passende Hinweise zum Ort auf das Smartphone der Benutzer senden. Die sogenannten Beacons funktionieren mit einer eigenen Batterie völlig autonom, senden mit schwacher Funkleistung über Bluetooth und führen so den Besucher vom Markt durch den Hofgarten bis zur Veste Coburg.



Meldung ans Handy

Beim Erreichen prägnanter Lokalitäten erhält der Benutzer durch dieses Physical Web automatisch eine Meldung mit einem Link zu einer Webseite auf sein Smartphone geschickt. Diesen Hinweis muss er nur antippen, um Informationen und Bilder über die Geschichte und aktuelle Freizeittipps zum jeweiligen Ort zu sehen.



So können jetzt Gäste in Coburg interaktiv die Stadt kennenlernen oder neue Studierende der Hochschule ihre neue Hochschulstadt entdecken. Durch die flexible Software können die angezeigten Inhalte der ortsabhängigen Informationen jederzeit online verändert und aktualisiert werden.



Unterstützung für seine Idee fand Jonas Knöffel bei der Gründerinitiative Zukunft.Coburg.Digital, deren Geschäftsleiter Andreas Kücker entsprechende Kontakte herstellte und mit verantwortlichen Stellen die Genehmigung für die Installation der Beacons klärte. Das Netzwerk ist Ansprechpartner für Gründungsinteressierte und Start-ups und greift den jungen Entrepreneuren mit Know-how und einem breiten Netzwerk unter die Arme. So konnte schnell Markus Hoßfeld von der Tourismusregion Coburg.Rennsteig als Mentor überzeugt werden, der mit seinem Verein die Anschaffung der Funksender finanzierte. Als Modellprojekt sollen jetzt in den kommenden Monaten Erfahrungswerte über die Benutzung und Alltagstauglichkeit gesammelt werden.



Die Tour startet am Marktplatz und führt über den Schlossplatz (Rondell) und das Reiterdenkmal in den Hofgarten, vorbei am Herzog-Alfred-Brunnen, dem Naturkundemuseum hinauf zum Haupttor der Veste Coburg. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist jederzeit möglich, Jonas Knöffel hat schon neue Ideen zu weiteren Einsatzmöglichkeiten der kleinen Sender.