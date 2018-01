Coburg: Einbrecher stehlen leeren Tresor aus Bäckerei - Zeugen gesucht

Mit brachialer Gewalt gingen Einbrecher während des Silvesterwochenendes in einer Bäckerei im Stadtgebiet vor. Der von ihnen aus der Wandverschraubung gerissene Tresor war allerdings leer. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.In der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 4.30 Uhr, drangen die Unbekannten laut Angaben der Polizei durch Aufbrechen der Eingangstür in die Bäckerei in der Ketschendorfer Straße ein. Dort brachen sie gewaltsam einen Tresor aus seiner Verankerung an der Wand und entkamen damit in unbekannte Richtung. Auch wenn es den Einbrecher gelungen sein sollte, den Stahlbehälter zu öffnen, gingen sie ohne Beute aus, da sich darin keine Wertsachen befanden. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, die zwischen Samstag und Dienstag in der Ketschendorfer Straße verdächtige Personen und oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit ihnen in Verbindung zu setzen.