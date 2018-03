Coburg: Betrunkener landet in falscher Wohnung und klaut Bier

In Etage geirrt - Mann landet in falscher Wohnung



Mit über 2 Promille verirrte sich ein 29-jähriger Neuensorger am Samstagnachmittag in die Wohnung eines Fremden - und klaute ihm zu allem Überfluss noch Bier.Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zunächst ausgiebig in der Wohnung einer 19-jährigen Coburgerin gefeiert. Am Abend begab er sich dann in den Steinweg, um dort das Coburger Nachtleben zu genießen.Offenbar verspürte der Mann irgendwann eine Sehnsucht nach der Bekannten vom Nachmittag, jedenfalls kehrte er zu deren im Steinweg gelegenen Wohnung zurück. Vermutlich wegen seiner erheblichen Alkoholisierung irrte er sich in der Etage, als er die falsche Türe aufdrückte und dabei in der Wohnung eines ihm völlig unbekannten 30-Jährigen landete.Dabei bediente er sich noch an einem dort im Flur stehenden Bierkasten. Ein Alkotest bei dem Mann ergab mehr als 2,3 Promille, er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.Durch diese Eskapade handelte sich der Neuensorger ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl ein.