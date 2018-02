Coburg: Autofahrer ignoriert Zebrastreifen und gefährdet Fußgänger

Am Freitagnachmittag sind Fußgänger aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise eines Autofahrers in Coburg gefährdet worden.Ein 38-jähriger Familienvater wollte laut Polizeibericht gegen 16.30 Uhr mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen (fünf und eineinhalb Jahre alt) den Zebrastreifen vor dem Brose Gelände in der Ketschendorfer Straße überqueren. Ein aus der Haußmannstraße kommender grauer 5-er BMW fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Zebrastreifen zu, ohne auf die Familie zu achten. Als die Familie bereits in der Mitte der Fahrbahn war, gab der BMW-Fahrer sogar noch weiter Gas und fuhr in einem Abstand von weniger als 50 Zentimetern an dem Kinderwagen des Kleinkindes vorbei. Die Ehefrau konnte ihren Mann gerade noch zurückziehen. Der Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten stadteinwärts weiter.Es gibt mehrere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Das amtliche Kennzeichen des 5-er BMW wurde abgelesen und es liegt der Polizei auch eine Fahrerbeschreibung vor. Die Polizei bittet dennoch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09561/645-209 zu melden.