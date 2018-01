Coburg: 42-Jähriger beschädigt Autos und randaliert in Haftzelle weiter

In den frühen Morgenstunden des Montags demolierte ein 42-Jähriger in einer Querstraße in Coburg gleich mehrere Fahrzeuge, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilte. Mit einem Ast schlug der Coburger auf die Dächer von mindestens drei Fahrzeugen ein, wodurch diese zerkratzt wurden. An einem Mercedes wurde zudem der Heckspoiler beschädigt.Die Polizei traf den Coburger vor Ort, noch mit dem Ast in der Hand, an. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und einem Alkoholwert von 2,08 Promille wurde er in Gewahrsam genommen. In der Ausnüchterungszelle randalierte er weiter. Er bespuckte die gesamte Zelle samt Ausstattung und Matratze.Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wird der Coburger daher nicht nur die Schäden an den Fahrzeugen sondern auch die Reinigungskosten in der Haftzelle bezahlen müssen. Der Gesamtschaden dürfte sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.