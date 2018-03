Bunte Tanzgala, mitreißende Akrobatik

Seit nunmehr 17 Jahren schreibt die Abteilung "Gymnastik und Tanz" des TV Weidhausen eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Zwei Veranstaltungen sind aus dem Veranstaltungskalender des Vereins nicht mehr wegzudenken. Seit fast zwei Jahrzehnten versprechen sie ein Feuerwerk an Kreativität und Tanzfreude in allen Altersstufen.



So hat der Tanztreff des TV Weidhausen in der Michelauer Mainfeldhalle einen festen Platz im Terminkalender vieler Tanzgruppen und Fitnessstudios in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels, Kulmbach und Kronach. Längst hat man deshalb die vielen Gruppen getrennt nach Altersstufen auf zwei Großveranstaltungen auftrennen müssen: den Tanztreff der Älteren, der am Wochenende in der vollbesetzten Mainfeldhalle stattfand, und den Kindertanztreffpunkt, der für Sonntag, 29. April (14 Uhr), an gleicher Stelle vorgesehen ist.



Publikum zeigte sich fachkundig

Beide Veranstaltungen, die von Heidrun Hopfenmüller ins Leben gerufen wurden, finden reichen Zuspruch. Viele Gruppen halten dem TV Weidhausen seit Jahren die Treue - und weitere stoßen neu hinzu. Acht Vereine und drei Tanz- und Fitnessstudios waren diesmal angetreten, um ein fachkundiges Publikum mit ihren Choreografien zu begeistern.



Der Vereinsvorstand Gerhard Lindner hieß die Teilnehmer willkommen, die anschließend von der Abteilungsleiterin Melanie Riedel und ihrem Co-Moderator Lucas Müller vorgestellt wurden. Letzterer führte auf informative und unterhaltsame Weise auch durch das umfangreiche Programm.



Leider blieb der Tanztreffpunkt von der herrschenden Grippewelle nicht verschont. So mussten die Parkettfeger aus Mainleus mit der Gruppe "ManiaX" ebenso absagen wie das Männerballett, was insbesondere von der Damenwelt zutiefst bedauert wurde.



Von Sportgymnastik bis Pole Dance

Die einzelnen Darbietungen bildeten einen bunten Streifzug durch die unterschiedlichsten Ausrichtungen des Tanzens. Diese reichten von der rhythmischen Sportgymnastik, die von "DanceForFun" vom TV Weidhausen mit den Handgeräten Stab und Reifen zur Musik "Traum" präsentiert wurde, bis hin zur Pole Dance Fitness des Tanzstudios Prestige aus Küps, für das sich nicht nur die anwesenden Männer begeistern konnten.



Was die jungen Frauen, die von Nelly Feininger trainiert werden, an diesem schwierigen Gerät zeigten gehörte sicherlich zu den herausragensten Darbietungen des Abends.



Doch auch die übrigen Gruppen brauchten sich nicht zu verstecken. Von den faszinierenden Lichteffekten vom Padesign Coburg wirkungsvoll umspielt, wurden die tänzerischen Höchstleistungen effektvoll hervorgehoben.



Mal farbenfroh, mal Schwarz in Schwarz

Nicht selten waren die Lichtkreationen eine echte Herausforderung für die Fotografen. Wie fotografiert man in der großen Halle Tänzerinnen im Schwarzlicht mit schwarzen Trikots vor einem schwarzen Hintergrund, wie sie von der Formation "Expression" vom FC Trieb oder im normalen Licht von den Danzadoras des TSV Marktzeuln in ihrem Hexentanz dargeboten wurden?



Erfrischen farbenfroh präsentierte sich die Folkloregruppe des TV Oberwallenstadt mit einem Can-Can und einem Rock`n Roll, bei dem man den Akteuren ihr fortgeschrittenes Alter überhaupt nicht anmerkte.



Auch das gehört zu den herausragenden Merkmalen des Tanztreffpunkts "Tanz und Licht": dass sich hier Jung und Alt in der Freude an der Bewegung zu einem abwechslungsreichen Kaleidoskop vereinen. Sie wechselten sich in der bunten Programmfolge junge und jung gebliebene Teilnehmer wie etwa die "Teeniegarde I" von Dance4Fun Mitwitz mit ihrem Showtanz "Barbie-Girl" mit der "Jazz-Dance-Crew" der TS Lichtenfels ab.



Die größte Formation des Abends stellte "Emotion Dance" vom Karnevalsverein Weidach mit 26 Tänzerinnen. Passend zum Leitmotiv "1001 Nacht" zauberte man mit "Emotion Dance" ein Feuerwerk bunter Kostüme in fließenden Bewegungen aufs Parkett.



Zumba und Hip Hop

Eine gelungene Premiere beim Tanztreffpunkt feierten die "Red Lips" vom RVC Stetten. Ein Showtanz zur Musik von Moulin Rouge lässt auf weitere Auftritte in den kommenden Jahren hoffen. Dass es im Fitnessstudio Injoy Lichtenfels nicht nur um Fitness geht, zeigten die "Starmoves Adults" mit ihrem Hip Hop zu verschiedenen Songs.



Betont sportlich präsentierte sich das Fitnessstudio "Injoy" mit "Jumping Fitness", "Zumba" und "Hip Hop" sowie das Move & Dance Center Coburg mit "Colsters & Nameless" oder die Hip Hop Crew des Tanzstudios Prestige aus Küps. Ihren Schwerpunkte auf "Modern Dance" setzten die "Freezes" vom TSV Markzeuln, die "Diamond Girls" vom FC Trieb und die Gruppe "Impuls" vom TV Weidhausen.



Den farbenfrohen Abschluss eines begeisternden Tanztreffs bildete die Turniergruppe "Show I" von Dance4Fun Mitwitz. In ihrem Showtanz "Firefighters", präsentiert in schwarz-rot-goldenen Kostümen, vereinten sie Sprünge und Hebungen in einem atemberaubenden Wechsel.