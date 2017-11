Brose: Wechsel an der Unternehmensspitze

Zur Person von Jürgen Otto



Autozulieferer Brose gestaltet die Geschäftsführung neu. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt Kurt Sauernheimer zum 1. Januar 2018 den Vorsitz der Geschäftsführung. Der langjährige Vorsitzende Jürgen Otto scheidet aus dem Unternehmen aus. Weiterhin tauschen der Sitzsystem- und Einkaufs-Geschäftsführer Periklis Nassios und Sandro Scharlibbe die Ressortverantwortlichkeiten.Der künftige Vorsitzende der Geschäftsführung, Kurt Sauernheimer, begann seine Laufbahn bei Brose im Jahr 1987 als Vertriebsingenieur und Projektleiter. 1989 wurde er Verkaufsleiter für Fensterheber. Von 1993 bis 1999 führte Sauernheimer den Einkauf der Gruppe, bevor er die Leitungdes Geschäftsbereichs Türsysteme übernahm. Zusätzlich baute er die Elektronikaktivitäten und das Asiengeschäft von Brose auf. Den Bereich Türsysteme, das heute größte Geschäftsfeld des Unternehmens, wird er bis auf Weiteres zusätzlich leiten.Sauernheimer sagte: "Ich freue mich über das Vertrauen, das mir Gesellschafter und Beirat entgegenbringen, und darüber, dass ich zum Abschluss meiner beruflichen Tätigkeit Brose in eine erfolgreiche Zukunft führen darf."Michael Stoschek erklärte: "Mit Kurt Sauernheimer wird eine sehr erfahrene Persönlichkeit an der Spitze stehen. Er kennt das Unternehmen seit drei Jahrzehnten und hatte bereits in seinen bisherigen Aufgaben wesentlichen Anteil am Erfolg der Brose Gruppe. Gesellschafter und Beirat werden ihn und die gesamte Geschäftsführung dabei unterstützen, Brose als selbstständiges Familienunternehmen mit Innovationen und höchsten Qualitätsansprüchen weiterzuentwickeln."Zum Ausscheiden Jürgen Ottos sagte Michael Stoschek: "Ich danke Jürgen Otto für 27 Jahre erfolgreiche Arbeit in der Brose Gruppe, davon zwölf Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung. Unter seiner Leitung hat sich Brose außerordentlich positiv entwickelt und ist für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt. Gesellschafter und Beiräte bedauern seine Entscheidung und wünschen Herrn Otto bei seinen nächsten Schritten beruflich und persönlich alles Gute."Jürgen Otto sagte: "Ich bin stolz auf das Erreichte und auf die besondere Unternehmenskultur, die wir auch während des starken internationalen Wachstums der Gruppe als wichtigen Erfolgsfaktor erhalten haben." Im Zuge der Neuordnung setzt die Geschäftsführung mit den veränderten Zuständigkeiten ein Zeichen für die nachfolgenden Führungsebenen. Damit soll die Innovationsfähigkeit des Familienunternehmens weiter gesteigert werden. Zum Jahresbeginn wechseln daher die Geschäftsführer Sitzsysteme und Einkauf ihre Verantwortlichkeiten. Periklis Nassios ist seit 1991 im Unternehmen und leitet seit 2006 das Sitzsysteme-Geschäft.Sandro Scharlibbe arbeitet seit 1996 bei Brose und verantwortet seit 2012den weltweiten Einkauf.Jürgen Otto (53) ist seit 1. Januar 2006 Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Unternehmensgruppe.Der Diplom-Kaufmann studierte Betriebswirtschaft an der Universität Würzburg. Er begann 1990 als Logistikplaner seine berufliche Laufbahn bei Brose. Als Werkleiter war Jürgen Otto von 1994 bis 1996 für die Planung und Realisierung der JIS-Fabrik in Meerane/Sachsen verantwortlich. Beim Wettbewerb "Fabrik des Jahres" erhielt dieses Werk zwei Auszeichnungen in Folge: 1999 in der Kategorie "Ressourcenmanagement", ein Jahr später als Gesamtsieger.Von 1999 bis 2001 war Jürgen Otto Geschäftsführer des Produktionswerks Coburg. In dieser Zeit war er mitverantwortlich für die Reorganisation des Brose Hauptsitzes sowie für die Planung und Einführung des Organisationsmodells "Brose Arbeitswelt" in Entwicklung und Verwaltung. Von 2002 bis 2005 verantwortete Jürgen Otto das Sitzverstellgeschäft, das sich aufgrund der verstärkten weltweiten Ausrichtung und der Innovationsleistungen überdurchschnittlich erfolgreich entwickelte.Unter seiner Führung wurde 2008 das Elektromotorengeschäft von Continental/Siemens VDO erworben, in die Brose Gruppe integriert und restrukturiert. Damit erweiterte Brose sein Produktprogramm deutlich und ist heute einer der größten Anbieter für effiziente mechatronische Systeme in Karosserie und Innenraum von Kraftfahrzeugen.