BRK im Kreis Coburg zieht eine positive Silvester-Bilanz

Der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes hatte alle Hände voll zu tun in der Silvesternacht, zieht dennoch eine positive Bilanz und blickt erwartungsvoll in das neue Jahr 2018.



Mit den drei Rettungswachen in Coburg, Schorkendorf und Bad Rodach wurden durch das Rote Kreuz in der Silvesternacht 26 Einsätze bestritten. Das Personal war bei verschiedenen Notfall- und Notarzteinsätzen gebunden, teilt der BRK-Kreisverband mit. Spitzenreiter war die Stadt-Rettungswache in Coburg mit zehn Einsätzen in der Nacht.



Wenig Zeit zu verschnaufen

"Bei einer durchschnittlichen Einsatzdauer von über einer Stunde waren unsere Einsatzkräfte also fast die ganze 12-Stunden-Nacht auf dem Rettungswagen unterwegs und hatten nur wenig Zeit zu verschnaufen", berichtet Volker Drexler-Löffler der Rettungsdienstleiter des Bayerischen Roten Kreuzes.



Die Rettungswache Coburg Süd, die ihren Standort in Schorkendorf hat, und die Wache Bad Rodach hatten in der Neujahrsnacht jeweils acht Einsätze zu bewältigen, während das Notarzteinsatzfahrzeug zu fünf Einsätzen gerufen wurde.

Besonders häufig im Einsatz war der Einsatzleiter Rettungsdienst, der zu einer Person unter einem Zug, zu einem Garagenbrand und zwei weiteren Einsätzen gerufen wurde. Erfreulich war, dass der Großteil der Einsätze glimpflich ausging und die Rettungskräfte eine überwiegend positive Bilanz ziehen können.



"Die Rettungswagen der ehrenamtlichen Retter wurden in diesem Jahr glücklicherweise nicht benötigt, da es ruhiger war als sonst. Jederzeit wären die Bereitschaften Coburg, Neustadt bei Coburg, Sonnefeld, Rödental-Einberg und Eberdsorf bei Coburg im Bedarfsfall als Hintergrund-Rettungswagen bereit gewesen", bestätigt Marcel Thein, der Kreisbereitschaftsleiter der BRK-Bereitschaften in Coburg Stadt und Land.



Für die Helfer vor Ort blieb es nicht so ruhig - sie waren bei einigen Einsätzen als Erstversorger im Einsatz, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist. "Bei größeren Schadensfällen, die glücklicherweise in dieser Silvesternacht nicht eingetreten sind, hätten wir auf bis zu 600 Ehrenamtliche in den Bereitschaften zurückgreifen können, die in 16 Gruppierungen im ganzen Landkreis aktiv sind", teilt Thein mit.