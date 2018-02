BRK-Bereitschaft Neustadt hat ein neues Einsatzfahrzeug

Bereitschaftsleiter Benjamin Curth gab einen aufschlussreichen Bericht über die Aktivitäten und Leistungen der ehrenamtlich tätigen Rotkreuzler. So hatten die 42 Männer und 31 Frauen insgesamt 21 157 Stunden Arbeit für das Gemeinwohl geleistet. Wie Curth betonte, hätten sich diese Dienststunden aus den Bereichen Sanitätsdienst, Einsatzdienst, Altkleidersammlung, Glückshafen, Blutspende, Geschirrverleih, Zeltverleih, ehrenamtlicher Rettungsdienst, diverse Mittelbeschaffungen, Übungen, Fortbildungen und Besprechungen, humanitäre Arbeiten und vielem mehr zusammengesetzt. Der BRK-Geschäftsführer vom Kreisverband Coburg, Juergen Beninga, sah diese Leistung als enorm an. Beninga stellte klar, dass dieses Engagement für das Gemeinwohl kaum zu bezahlen sei, wenn es bezahlt werden müsste. Auch Ausrüstung müsste durch Spendengelder erworben werden. Von daher sei es nur recht und billig, dass man den Wünschen der Ehrenamtlichen entgegenkomme. Derartige Neuanschaffungen waren ein Patientensimulator Kleinkind und ein Patientensimulator Erwachsener. Damit können zahlreiche Notfälle dargestellt und die richtige und effektive Behandlung eingeübt werden. Kohlenmonoxidwarner, neue Dienst- und Einsatzbekleidung, ein Getränkeautomat und ein neuer Einsatzanhänger für die Fachgruppe Technik und Sicherheit konnten ebenso erworben werden.



Schon im Einsatz

Benjamin Curth zeigte sich in diesem Zusammenhang erfreut darüber, dass der neue Rettungswagen für die Neustadter BRK-Bereitschaft mittels zahlreicher Spendengelder gekauft werden konnte. Der Mercedes Sprinter wurde noch mit neuen Navigationssystemen mit sogenannter Einsatzannahme und Auftragsübernahme ausgestattet. Damit würden auch ortsunkundige BRKler direkt zum Hilfebedürftigen geleitet und alle wesentlichen Daten würden erfasst, erklärte Cuth. Außerdem sei der Rettungswagen mit einer Hochsichtbarkeitslackierung/-folie versehen, die für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sorge. Der neue Rettungswagen wurde bereits bei drei Einsätzen genutzt. Curth verwies darauf, dass der Januar 2018 schon einiges von den BRKlern abverlangt habe. Im ersten Monat des neuen Jahres seien bereits 51 Helfer vor Ort (HVO) Einsätze gefahren worden, das seien fast zwei pro Tag. Der HVO-Dienst werde momentan von 16 Einsatzkräften versehen, vier davon seien noch in der Anlernphase.



Als neuer Bereitschaftsarzt konnte der Bundeswehrarzt Georg Eckstein gewonnen werden.

Die Anzahl der Blutspenden ging gegenüber 2016 sehr deutlich zurück, berichtete Curth. An acht Blutspendeterminen kamen 1233 Blutspender (2016 waren es 1321), 1139 Blutkonserven konnten entnommen werden. Gegen diesen Rückgang müsse angekämpft werden, betonte Curth, denn das Blut werde gebraucht.

Besondere der 37 Sanitätsdienste waren nach Angaben des Bereitschaftsleiters das Neustadter Kinder- und Marktfest, das Neustadt-Treffen sowie Einsätze beim Coburger Sambafestival und beim Reitturnier in Seßlach.

43 Tonnen Altkleider wurden laut Curth ent- und versorgt. Die Einnahmen aus den Altkleiderspenden tragen wesentlich zur Finanzierung der Bereitschaft Neustadt bei.



Ehrungen

Für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Sabine Knobloch, Gisela Köhn und Rosemarie Vierlinger. Seit 30 Jahren halten Michael Stelzner und Marga Beyer der BRK-Bereitschaft aktiv die Treue. Seit 20 Jahren sind Benjamin Curth und Christopher Curth aktiv dabei und prägen die Bereitschaft und die Jugendarbeit mit. Jan Wiedermann wurde für seine fünfjährige aktive Treue ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten der Kassierer Günther Rudolph und Andreas Welsch das Ehrenzeichen in Silber und Rainer Holland wurde mit dem staatlichen Ehrenzeichen für 40 Jahre Treue ausgezeichnet.



Wie Benjamin Curth hervorhob sei eine Sanierung des Rot Kreuz-Hauses in Neustadt für dieses Jahr angedacht. Eine Sanierung des Saals, des Hausplatzes und der Garage sei nötig. Darüber hinaus sei die Bereitschaft intensiv auf der Suche nach weiteren Lagermöglichkeiten. Die Neustadter Stadträtin Elke Protzmann, der Leiter der Polizeidienststelle Neustadt, Matthias Schuhbäck und Marcel Thein, Kreisbereitschaftsleiter des BRK-Kreisverbandes Coburg, würdigten die hohe Arbeit der Neustadter Rotkreuzler. Thein verwies darauf, dass das Ehrenamt vor großen Herausforderungen stehe. "Die Alarmierung der Bereitschaften hat sich leider umstrukturiert. ... Die Politik muss sich mehr für das Ehrenamt einsetzen." Wie Thein und Curth hervorhoben, versuche man diese Umstrukturierungsmaßnahmen teilweise wieder rückgängig zu machen, da sie die Hilfe im Extremfall unnötig erschwerten und verzögerten. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde der neu angeschaffte Rettungswagen offiziell seiner Bestimmung übergeben.