Brisantes Thema kommt in Coburg auf die Bühne:Töten aus großer Entfernung

Aus der Luft auf den Boden: "Am Boden" heißt ein brisantes Theaterstück des amerikanischen Dramatikers George Brant. Das Stück aus dem Jahr 2013 ist ein Monolog aus der Perspektive einer Kampf- und Drohnenpilotin der Air Force.





Moderne Kriegsführung



Thematisiert werden Drohneneinsätze als Methoden moderner Kriegsführung und ihre Auswirkungen auf die Person, die tausende Kilometer vom Kriegsgeschehen entfernt, und doch wesentlicher Teil der Aktion, die Kampfdrohne steuert. Premiere hat das Stück am kommenden Freitag, 24. November, im Coburger Theater in der Reithalle.





Ungeplante Schwangerschaft



Die Schauspielerin Solvejg Schomers, die seit dieser Spielzeit am Landestheater Coburg engagiert ist, übernimmt die Rolle der Kampfpilotin, die mit Leidenschaft hoch oben im Himmel ihr Kampfflugzeug fliegt. Durch eine ungeplante Schwangerschaft muss sie ein paar Jahre pausieren, und als sie zurückkommt, wird ihr ein neu es Flugzeug zugeteilt. Doch damit muss sie von nun an am Boden bleiben, denn als Drohnenpilotin steuert sie vom Stadtrand von Las Vegas aus ihr Flugzeug: "Die Bedrohung durch den Tod ist aus unserem Leben verschwunden". Wenn ihr Dienst vorbei ist, fährt sie nach Hause zu Mann und Kind.





Regisseur Jochen Strauch arbeitet zum ersten Mal am Landestheater Coburg. Er beleuchtet das Innenleben der Protagonistin, die sich psychisch und moralisch im freien Fall befindet. "Für mich ist das Kernthema dieses Stückes Erkenntnis", sagt Strauch. "Die Pilotin hat ihr subjektives Erleben von Freiheit vollkommen frei von Moral erlebt. Erst nach ihrer Schwangerschaft und als Mutter entwickelt sie die Rezeptoren für Verantwortung. Erst durch das virtuelle Verstehen setzt moralisches Erleben ein."



Air Force setzt auf Drohnen

Der Autor des Stücks, George Brant, wurde über einen Artikel im Magazin "The Columbia Journalism Review" auf das Thema aufmerksam. Unter Präsident Obama hatte die Nutzung von unbemannten Flugeinheiten in der Air Force stark zugenommen.





Gastregisseur Jochen Strauch wurde 1971 in Würselen bei Aachen geboren. Er studierte Theaterregie. Von 1996 bis 2000 war er Regieassistent am Schauspiel Köln und an den Münchner Kammerspielen, von 2006 bis 2009 Executive Master in Arts Administration an der University of California.





Die Produktion



Landestheater Coburg "Am Boden". Schauspiel von George Brant - Premiere: Freitag, 24. November, 20 Uhr, Reithalle



Darstellerin Solvejg Schomers als Pilotin



Inszenierung Jochen Strauch, Bühnenbild, Video und Kostüme Frank Albert, Sounddesign und Musik Stefan Gessinger, Dramaturgie Carola von Gradulewski



Karten Tageblatt-Geschäftsstelle, Theaterkasse (Dienstag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr)

Strauch hat für zwei Spielzeiten am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg gearbeitet. Seit 2002 war er als freischaffender Regisseur tätig. Von 2009 bis 2017 war er fest angestellt am Thalia Theater Hamburg.

Dort konzipierte und realisierte er unterschiedlichste Programme, Reihen und Formate, die über den Hauptspielplan hinaus das Thalia Theater sowohl digital als auch regional verankerten.

Zur Saison 2017/18 arbeitet er wieder als freier Regisseur, unter anderem in Wilhelmshaven ("Nathan der Weise"), Kiel ("1984") und am Berliner Grips- Theater.