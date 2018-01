Brisante Lage in Untersiemau: Uneinsichtigkeit kontra Verkehrsregeln

"Leider gibt es kein Verkehrszeichen gegen die Uneinsichtigkeit der Eltern!" Das stellte Rolf Rosenbauer (CSU), Bürgermeister und Vorsitzender des Schulverbands, bei der Versammlung im Rathaus Untersiemau fest. Nachdem die Verkehrsregelungen im Nadelöhr Pestalozzistraße vor der Schule ein Jahr lang recht gut geklappt hätten, hätten die Probleme wieder von Neuem begonnen.

Es sei ganz schön, wenn Eltern sich um das Wohl ihrer Sprösslinge kümmerten, doch "bis ins Schulzimmer müssten diese nicht unbedingt mit dem Auto gefahren werden", stellte Rosenbauer fest.



Vor gut einem Jahr sei an der Schule extra eine "Pick-up-Zone" eingerichtet worden, um Ein- und Aussteigen ungefährlich zu ermöglichen. Doch wie es aussehe, werde diese wieder weniger genutzt.

Es sei auch eine Zeitlang gut gegangen, pflichtete Rektorin Kerstin Meier Rosenbauer bei. Doch inzwischen werde wieder verstärkt gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Darunter hätten besonders die Schulbusfahrer zu leiden. Inzwischen habe sie einen Elternbrief verfasst, worin sie um mehr Rücksichtnahme bitte, berichtete Kerstin Meier. Dazu kämen noch zusätzlich die Park- und Wendemanöver an den beiden Kindergärten vor den Durchfahrt-Verbotsschildern vor dem Schulterrain.



Schülerzahl steigt

Aus der Schule selbst konnte die Schulleiterin mit Positivem aufwarten. Zur "Digitalen Bildung - Masterplan Bayern Digital II" stellte sie fest, dass die Schule mit modernen Geräten und Lernmitteln für diverse Unterrichtsformen recht gut ausgestattet sei. Kerstin Meier: "Auf dem Gebiet digitale Medien sind wir auf einem guten Weg!" Zu den Schülerzahlen meinte sie, dass diese wieder am Steigen seien. So werde es voraussichtlich im Schuljahr 2018/19 eine Grundschulklasse mehr geben, so dass entsprechend ausgebaut werden müsse.



Ebenfalls von positiven Entwicklungen konnte Gisela Wörz berichten. Sie ist in der Kämmerei der Gemeinde tätig und für den Schulverband zuständig. Für die beiden Haushaltsjahre 2015 und 2016 bescheinigte sie eine zufriedenstellende Finanzlage. Diese würde sich besonders am Schulden- und Rücklagenstand zeigen. Kassenkredite mussten laut Wörz zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.