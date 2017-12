Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dörfles-Esbach

Ein Rauchmelder hat am Sonntag in den Nachmittagsstunden in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Saalfelder Straße Schlimmeres verhindert. Das Gerät bemerkte die starke Rauchentwicklung einer Waschmaschine und schlug Alarm, der auch vom Nachbarn gehört wurde, der den Wohnungseigentümer informierte.



Der 35-jährige Wohnungseigentümer war nicht zu Hause, als der Brand ausbrach. Als er heim kam, versuchte er dennoch zunächst selbst, den Brand in den Griff zu bekommen. Bei seinen Löschversuchen erlitt er eine Rauchgasvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Coburg gebracht.



Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus und konnten durch das schnelle Eingreifen Schlimmeres verhindern. Die anderen Bewohner des Hauses hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Wohnung ist durch den Brand erheblich beschädigt worden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Warum die Waschmaschine des 35-Jährigen Feuer fing, ist bisher noch völlig unklar. Bekannt ist allerdings, dass die Dachgeschosswohnung in dem Haus in der Saalfelder Straße vorerst unbewohnbar ist.