BR sendet Preis-Verleihung aus Coburg

In der Sendung "Operetten-Boulevard spezial" strahlt BR Klassik ab 21.05 Uhr den Mitschnitt eines Theaterabends aus Coburg aus. Im Rahmen der Operetten-Gala "Ich lade gern mit Gäste ein" hatte der Bayerische Rundfunk die Verleihung des "Frosch-Awards 2017" an das Landestheater Coburg aufgezeichnet.



Gewürdigt wurde damit die Erstaufführung von Erich Wolfgang Korngolds Operette "Die stumme Serenade" am Landestheater. Überreicht wurde die Auszeichnung an Regisseur Tobias Materna und Roland Fister als Dirigent der Produktion. Mit dem Operetten-Frosch zeichnet BR-Klassik Monat für Monat nach eigener Definition "besonders gut gemachte, zeitgemäße und frische Operettenproduktionen" aus.