Botschafter des Brauchtums zu Gast in Coburg

Reges Interesse fand die Bezirkstagung des Fastnacht-Verbands Franken, zu der insgesamt 27 Gesellschaften nach Coburg kamen. Schließlich ist die fränkische Fastnacht in Coburg seit vielen Jahrzehnten vertreten. "Ich bin froh, so viele Vereine in der Brauchtumspflege aber auch im karnevalistischen Tanzsport hier in Coburg beheimatet zu wissen", hob Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) hervor.





Sie alle, so Tessmer, hätten den Namen Coburgs in ganz Deutschland weitergetragen und seien somit Botschafter. Sie hätten ihren Botschafter-Job sehr gut gemacht, denn sie hätten es geschafft, die oberfränkischen Vereine, neben den vielen Turnieren, die hier schon ausgerichtet wurden, auch mal zu einer Tagung nach Coburg zu holen.





Erfreut zeigte sich Verbandspräsident Bernhard Schlereth darüber, dass sich die Politik in Person von OB Norbert Tessmer für das Brauchtum interessiere.





Neuer kommissarischer Ordenskanzler ist Norbert Schober, der die Nachfolge von Roman Kirzeder, der kürzlich unerwartet verstorben ist, angetreten hat. Schober habe seine Bewährungsprobe bestanden, sagte der Verbandspräsident am Samstagnachmittag in der Jugendeinrichtung "CoJe". Alle fränkischen Anträge auf eine Ordensverleihung seien genehmigt worden.



Mitgliedsbeitrag steigt

Neu sei das vom Bund Deutscher Karneval (BDK) ins Leben gerufene Brauchtumstreffen. Am Sonntag, 21. Januar wird es in der Hopfenstadt Spalt einen großen Umzug geben, von dem das Bayerische Fernsehen auch berichten wird.





Beim Regionalprojekt im Landkreis Kitzingen wird, so informierte Schlereth, die Fastnacht in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft erforscht werden.





Der BDK wird seinen Mitgliedsbeitrag von derzeit 20 auf 35 Euro erhöhen, deshalb sei ein Ausgleich ab dem Jahr 2019 notwendig, so der Verbandspräsident. Bei der Beitragshöhe des Fastnacht-Verbandes Franken (FVF) seien Zuschüsse für die Vereine nicht möglich.





Nach 40 Jahren zog sich Bernhard Schlereth aus dem Turniersport zurück. Er könne in dieser Zeit auf schöne Erlebnisse aber auch oft nervenaufreibende Ereignisse zurückblicken, weshalb er zu diesem Entschluss gekommen sei. Von Ausflügen, über Workshops bis hin zum Zeltlager habe die Palette in der Jugendarbeit gereicht, berichtete Verbandsjugendleiter Alexander Kemnitzer. Nachwuchsbüttenredner sollen in einem Workshop die "Bütt" näher gebracht werden. Vor allem auch Büttenredner 16+ sollen nach den Worten von Michael Ank besonders gefördert werden. Das Seminar "Büttenreden schreiben", soll dazu führen, dass kein "Schund aus Büchern übernommen werden muss".



Tanzgruppe der SG Rödental

Die Regionaltreffen des FVF hätten deutlich mehr Teilnehmer zu verzeichnen, nur im Großraum Coburg - Bamberg - Lichtenfels und Kronach müsse das Angebot stärker genutzt werden, forderte Verbandsvizepräsident Marco Anderlik.





Gerade die Regionaltreffen seien der richtige Weg der Kommunikation. Die Ordensbeantragung per online habe super geklappt, berichtete Susanne Kleym von der Geschäftsstelle des FVF. Fördermitglieder werden künftig mit einem "Puzzle-Orden" ausgezeichnet, berichtete Ordenskanzler Norbert Schober.





Dieser Orden sei eine ganz tolle Sache, denn in Oberfranken sei die Zahl von fördernden Mitgliedern rückläufig, merkte Bezirkspräsident Norbert Greger in seinem Bericht an. Die Tanzgruppe der SG Rödental sei das 76. Mitglied im FVF geworden und damit sei der Bereich Coburg im Verband stark vertreten.



Die Generalprobe zur Veranstaltung "Fastnacht in Franken" findet am 1. Februar und die große Liveübertragung der beliebten Sendung am 2. Februar 2018.