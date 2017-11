Böll-Abend im Coburger Kunstverein

Die Veranstaltung im Vortragssaal beginnt um 19.30 Uhr.

Heinrich Böll zählt ohne Zweifel zu den wichtigsten Literaten der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Der Literatur-Nobelpreisträger des Jahres 1972, gestorben 1985, wäre am 21. Dezember 2017 100 Jahre alt geworden. Rechtzeitig zum runden Geburtstag erschien vor kurzem "Heinrich Böll und die Deutschen", verfasst von Ralf Schnell, einem Kenner der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und Mitherausgeber der Kölner Ausgabe der Werke Heinrich Bölls.



Politische Verwerfungen

Schnell widmet sich in seinem Buch dem Verhältnis Bölls zu Deutschland und den Deutschen und zeigt in lebendiger, anschaulicher Form, auf welche Weise die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts Bölls Leben geprägt haben - und welche Resonanz die künstlerischen Antworten Bölls bei seinen Lesern fanden.





Auf Einladung des Coburger Literaturkreises wird Schnell nun sein Buch in einem Vortrag ausführlich vorstellen und mit den Zuhörern danach auch darüber diskutieren.





Ralf Schnell, geboren 1943 in Oldenburg, ist emeritierter Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte und Medienwissenschaft. Er wirkte an der Universität Hannover, an der Keio-Universität Tokio und an der Universität Siegen, die er von 2006 bis 2009 als Rektor leitete. Er ist Mitglied des WDR-Rundfunkrats und Schirmherr des Literaturfestivals Literaturpflaster (Bad Berleburg).





- Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann für sieben Euro. An der Abendkasse kostet die Eintrittskarte neun Euro. Für Schüler und Studierende sowie Bedürftige ist der Eintritt frei (Infos: www.coburger-literaturkreis.net). ct