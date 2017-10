BLSV-Kreis Coburg hält Computerspiele nicht für eine Sportart

Als erfolgreicher Dauerbrenner auf Expansionskurs präsentierte sich der Sportkreis Coburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV) am Samstag bei seinem diesjährigen Kreistag am Samstag im Sportheim des TSV Scherneck. "Unsere Vorstandschaft ist bemüht, die Vereine in sportlichen und organisatorischen Fragen zu unterstützen und entsprechende Hilfestellung zu geben", betonte der 1. Vorsitzende Jürgen Rückert, der seit 2015 dieses Ehrenamt bekleidet. Der BLSV-Kreis umfasst 174 Vereine mit 54 Fachverbänden und aktuell 49.304 Mitgliedern. Die Verbände mit den meisten Getreuen sind Fußball mit 14.660, Turnen mit 9.480, Tischtennis mit 3.261, Leichtathletik mit 2.893 und Handball mit 2.164 Personen.



Mit einem Bein im Gefängnis?

Dass der Sport bayernweit auf dem Vormarsch ist, belegte Rückert mit eindrucksvollen Zahlen: Auf Landesebene wurden von 2012 bis 2015 rund 23.000 neue Mitglieder registriert, 2016 boomte der Zuwachs regelrecht mit 41.140 Neuanmeldungen, so der Vorsitzende. Als hauptverantwortlich für diese Entwicklung wertete er den Zuwachs an Kindern bis zum Alter von 14 Jahren sowie an Senioren von 60 aufwärts, was das steigende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung dokumentiert.

Trotzdem sieht der Vorsitzende auch graue Wolken am Horizont aufziehen: "Weil sich immer weniger Personen bereiterklären, Führungspositionen und Verantwortung zu übernehmen, werden wir es bald mit Fusionen oder gar der Auflösung von Vereinen zu tun haben." Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) führte in seinem Grußwort hierfür einen plausiblen Grund an. "Wer als Vorsitzender nicht ein halber Jurist ist, steht mit einem Bein im Strafvollzug. Das macht mich frustig. Wir brauchen dringend eine Vereinfachung im Steuer- und Vereinsrecht", monierte er. Einen Masterplan wünscht sich der OB, um die vorhandenen Sportstätten und Liegenschaften der Vereine aufrecht zu erhalten und im Hinblick auf ihre Auslastung zu hinterfragen.



In seinem Tätigkeitsbericht dokumentierte Jürgen Rückert, der das Erbe seines 2016 verstorbenen Vaters und Vorgängers Peter Rückert angetreten hat, diverse Umstrukturierungen innerhalb der Geschäftsführung. Die komplizierte Abwicklung des Sportstättenbaus und die Sanierung von Liegenschaften einschließlich der Handhabung der Bezuschussungsmodalitäten liegt jetzt in Händen seines 1. Stellvertreters Eberhard Fröbel, seines Zeichens Sportamtsleiter der Vestestadt. An seine Vereine appellierte er, alle Möglichkeiten der Förderung auszuloten, das gelte auch für Lehrgänge, Schulungen von Funktionären und Übungsleitern sowie Sportfreizeiten. "Wir müssen unseren Politikern und Kommunen kundtun, was wir leisten. Wenn wir die bereitgestellten finanziellen Mittel nicht komplett abrufen, ist mit Kürzungen zu rechnen. Nutzen Sie den BLSV als kompetenten Ansprechpartner", meinte der Vorsitzende.



Ist E-Sport wirklich Sport?

Als im Aufbau befindliches Standbein stellte er "Sport im Ganztag" vor. Weil drei Coburger Großvereine inzwischen hauptamtliche Trainer beschäftigen, sollten diese in Kooperationen mit Schulen auch auf Landkreisebene einbezogen werden. In einem Skript wurde von den Aktivitäten des Vorstands berichtet. Grußworte richteten Bezirksvorsitzende Monika Engelhardt und Vorsitzender Harald Schneider vom TSV Scherneck an die Versammlung. BLSV-Vizepräsident Jörg Ammon aus Nürnberg, der sich für die umfassende Digitalisierung seines Verbandes verantwortlich zeichnet, beleuchtete eine übergeordnete Aufgabe der Sportbewegung. "Unsere Vereine sind ein Rückgrat für Frieden und Freiheit in unserer Gesellschaft. Sie vermitteln Basisdemokratie", bekannte er.



Wenig Verständnis zeigte Ammon für das im Vormarsch befindliche Zocken von Computerspielen, den sogenannten E-Sport, bei dem man per Mouseclick am Bildschirm mit Gleichgesinnten zum Beispiel Wettbewerbe bis hin zu Weltmeisterschaften in den verschiedensten Sportarten simulieren kann. "Wir werden gegen eine Anerkennung dieser Sache als Sportart kämpfen", meinte er.



Als nächste wichtige übergeordnete Termine des BLSV wurden der Bezirkstag am 24. Februar 2018 in Kronach und der Verbandstag am 8./9. Juni 2018 in München bekanntgegeben und Delegierte des Kreises Coburg für diese Events ernannt.



Ehrungen undAuszeichnungen

Hochrangige Ehrungen wurden neun Mitgliedern der Führungsetage auf Kreisebene für langjährige Tätigkeit in ihren Ehrenämtern zuteil. Die Ehrennadel in Gold mit silbernem Lorbeerblatt erhielt Angelika Rückert, die von 1983 bis 2003 Frauenvertreterin war und seit 2003 als Referentin Sport der Älteren fungiert. Die Ehrennadel in Gold mit Kranz ging and Jutta Gückel (TSV Buchenrod): seit 1995 Kreis-Schatzmeisterin und an Christa Röttger (LAV Neustadt): von 1999 bis 2003 Beisitzerin und von 2003 bis 2017 Frauenvertreterin.



Ehrennadeln in Gold an Jürgen Rückert: von 2003 bis 2016 Kreisvorsitzender der Bayerischen Sportjugend (BSJ) und seit 2015 BLSV-Kreisvorsitzender, an Eberhard Fröbel: seit 2012 Stellvertretender Kreisvorsitzender und Jahrzehnte langer Referent für das Sportabzeichen sowie an Klaus Geuter: von 2007 bis 2017 Beisitzer Sport in Schule und Verein.

Die Ehrennadel in Silber mit Gold an Dr. med. Peter Frieß: seit 2005 Beisitzer Kreissportarzt. Die Ehrennadel in Silber an Hans Haberzettl: seit 2007 Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit. Die Ehrennadel in Bronze an Rolf Schmidt: seit 2012 Beisitzer Umwelt und Sport.

Hans Haberzettl



Neuwahlen

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen des BLSV-Kreises Coburg wurde ein Großteil der bisherigen Vorstandschaft für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt: 1. Vorsitzender: Jürgen Rückert (TSV Untersiemau); Stellvertretende Vorsitzende: Eberhard Fröbel (HSC 2000 Coburg) und Rolf Schmidt (DAV Coburg); Schatzmeisterin: Jutta Göckel (TSV Buchenrod); Referent für Bildung: Jürgen Rückert; Referentin Sport der Älteren: Angelika Rückert (TSV Untersiemau); Referent für das Sportabzeichen: Ronny Göhl (HSC 2000 Coburg, neu); Beisitzer Kreissportarzt: Dr. Peter Frieß (Aero Club Coburg); Beisitzer Umwelt und Sport: Rolf Schmidt; Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit: Hans Haberzettl (BBC Coburg). Vorerst vakant ist das Amt der Frauenvertreterin. Der Posten des Beisitzers für Sport in Schule und Vereins, den Klaus Geuter (SV Coburg) innehat, wurde dem Kreisverband Coburg der Bayerischen Sportjugend zugeteilt. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Christa Röttger.

Hans Haberzettl