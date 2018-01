Billy the Artist live in Coburg

Gepuzzelte Gesichter auf Porzellan, in Einzelteile zerlegte und dann quietschbunt wieder zusammengesetzte Wirklichkeit. Billy The Artist prägte ähnlich wie die Graffiti-Kunst Keith Harings heutiges Design. Jetzt ist der international gefragte Pop-Art-Künstler live in Coburg zu erleben, auf Einladung der Firma Goebel, für die BTA, so sein Zeichen, seit 2016 als Designer arbeitet.

In der mittlerweile als Kulturmeile erprobten Alten Pakethalle am Güterbahnhof wird er am 8. September ab 18.30 Uhr im Rahmen einer Live-Performance ein wandfüllendes Gemälde kreieren. Mit organisiert wird der Event von der Galerie Späth und dem Coburger Designforum Oberfranken. Unterstützt wird BTA vom Coburger Sprayer Alex, musikalisch begleitet von Matze Rossi.

Mit etwas Glück kann man im Rahmen einer Verlosung zugunsten einer sozialen Einrichtung einen von Billy handsignierten Art-Print gewinnen.

Als "urban primitive pop" bezeichnet der Künstler sein Werk selbst. Er schaffe Welten voller Energie und Lebensfreude, heißt es in Medienbesprechungen, ob pur in Schwarzweiß oder in leuchtend bunten Farben. In seinen wie Puzzles erscheinenden Kompositionen verstricken sich präzise gezogene schwarze Linien zu Figuren, Gesichtern und Augen. Seine Kunst steht im Einklang mit seinem Lebensmotto: "I believe in creating your own reality".



Als Schauspieler fing er an

BTA wurde als Billy Miller 1964 in Cleveland (USA) geboren. Bereits in jungen Jahren zog er nach New York und war zunächst Schauspieler - und das so erfolgreich, dass er sogar am Broadway zu sehen war. Sein Talent zur bildenden Kunst wurde ganz zufällig von einer Nachbarin entdeckt, die selbst Künstlerin war. Als sie die von ihm bunt bemalten Wände in seiner Wohnung sah, brachte sie ihm spontan Leinwände für seine Kreationen vorbei. Miller begann, seine Bilder auf den Straßen Soho´s zu verkaufen und bald hingen seine Werke in ganz New York. Der große Durchbruch kam mit Bühnenbildern, die er für die Broadway Show "Rent" entwarf. Die Show wurde ein Erfolg und damit Billy The Artist international bekannt.



Eigene Bildsprache

Zwischen Pop-Art und der Graffiti-Kunst Keith Harings findet BTA zu seiner eigenen, unverwechselbaren Bildsprache. Er ist mit seinen Kunstwerken in Museen und internationalen Galerien vertreten - von New York über Zürich bis Shanghai.

Seine Designs sind längst auch von bedeutenden Unternehmen entdeckt und gefragt für Produkte internationaler Brands. Als Beispiel seien genannt: Lamborghini, Smart, Sony, Nescafé, Microsoft und die Fashion Weeks in Athen und Madrid. Berichte über ihn erschienen unter anderem in der New York Times, der Vogue, MTV und CNN. Seine Painting-Performances, etwa auf der Art Basel Miami, waren wahre Publikumsmagneten. Während der Biennale in Venedig 2015 bannte der Künstler mit seinem Live-Act für Swatch 30 000 Menschen auf den Markusplatz. Nicht zuletzt wurde ihm als erstem amerikanischen Künstler von der chinesischen Regierung die Ehre zuteil, am Bund in Shanghai (einer langen Uferpromenade) live zu malen.

Mit Stolz weist die Firma Goebel darauf hin, dass sie mit Billy The Artist einen weiteren international bekannten Pop-Art Künstler als Designer für Objekte und künstlerisch gestalteten Wohnschmuck aus Porzellan verpflichten und damit für die Region Coburg gewinnen konnte.