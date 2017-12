Bieberbacher Straße ab Freitag 24 Tage befahrbar

Die Gemeinde scheint beim Ausbau der Bieberbacher Straße das Rennen gegen die (Winter-)Zeit zu gewinnen. "Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Straße noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen befahrbar zu machen", teilte Bürgermeister Michael Keilich (CSU) auf Nachfrage mit.

Auf einen fixen Termin für die provisorische Freigabe des rund 400 Meter langen gesperrten Abschnitts zwischen dem "Hummenberg" und dem TSV-Sportgelände wollte sich der Bürgermeister noch nicht festlegen lassen. Er habe aber die Hoffnung, dass es bis Freitag klappen könne, ergänzte Keilich aber dann doch.

Seit dem Frühsommer war die Zufahrt auf die Bieberbacher Straße verboten. Da, wo es notwendig war, wurden während dieser Zeit die unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen im Rahmen der Straßensanierung gleich mit erneuert. Am Dienstag und Mittwoch brachte die beauftragte Baufirma die Asphalt-Tragschicht auf, mit der abschließenden Feinschicht wird es nach Informationen von Michael Keilich wohl heuer nichts mehr werden.

Fertig ist die Straße also noch lange nicht. "Mit den Gehsteigen haben wir noch gar nicht richtig angefangen", erklärte der Bürgermeister, der gestern noch einmal die Baustelle besichtigte. In der Gemeindeverwaltung geht man davon aus, dass die Straße im kommenden Frühjahr komplett saniert wieder freigegeben werden kann. Dann wartet allerdings schon das nächste Projekt: der Ausbau der Thüringer Straße.