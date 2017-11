Betrunkener möchte nicht zur Blutentnahme und wehrt sich - Polizei muss ihn fesseln

Wie die Polizei berichtet, hat sie am Sonntagnachmittag einen 55-jährigen Radfahrer in Rödental (Kreis Coburg) angehalten. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf der Einberger Straße unterwegs war.Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten eine starke Alkoholfahne bei dem Mann wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Beamten wollten den Betrunkenen daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus bringen.Der Mann widersetzte sich dem Vorhaben der Beamten derart, dass sie ihn mit Handschellen fixieren mussten, um ihn zur Blutentnahme zu bringen.