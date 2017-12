Betrunken am Steuer im Landkreis Coburg: Hoher Schaden und zwei Verletzte

Veränderte Gegebenheiten sorgten für Verwirrung





Hoher Blechschaden und zwei leicht verletzte Insassen





Unfallverursacher musste Führerschein abgeben



Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und mindestens 20.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag. Dieser ereignete sich laut Polizei Coburg um kurz vor 21.00 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle der A73 bei Ebersdorf bei Coburg. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem VW von Ebersdorf kommend in Richtung Coburg. Er wollte an der Autobahnanschlussstelle, wie bislang üblich, nach links auf die Autobahn in Richtung Erfurt auffahren.Aufgrund der Baustelle und der geänderten Streckenführung, war der 26-Jährige offensichtlich irritiert. Da er nicht weiter kam, wendete er in der gesperrten Auffahrt und fuhr zurück in Richtung Bundesstraße 303. Um nun auf die neue Autobahn-Auffahrtsrampe in Richtung Erfurt und Coburg zu gelangen, musste er die B303 kreuzen. Beim Überqueren der Bundesstraße übersah er einen Fiat Transporter, der die Bundesstraße von Coburg in Richtung Ebersdorf befuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung des Transporters, stieß dieser mit der Fahrzeugfront in die Fahrertüre des Autos des Unfallverursachers.Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Ordnungshüter deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher.Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,26 Promille. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt und der Fahrer musste eine Blutentnahme im Coburger Klinikum über sich ergehen lassen. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.