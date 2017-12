Besinnlich in den Advent

Der Adventsmarkt auf dem Elsa-Jucht-Platz neben der evangelischen Kirche in Scheuerfeld war am 1. Adventssonntag der Treff für die Bürger des Stadtteils.

Zum 15. Mal seit 2003 gibt es in Scheuerfeld neben der Kirche den Adventsmarkt, erinnert Pfarrer Hartmut Braune-Bezold. Das Ensemble vor dem ehemaligen Milchhaus habe sich bewährt und zu einem Mittelpunkt des Stadtteils entwickelt. Nach dem Familiengottesdienst, bei auch die Jungs und Mädchen des Kindergartens die "Winterweihnacht" aufführten, ging es zum gemütlichen Teil auf dem Elsa-Jucht-Platz über.

Pünktlich zum 1. Advent hatte auch der Schneefall eingesetzt, der dem Adventsmarkt seinen ganz besonderen Charme verlieh. Die Menschen, so Hartmut Braune-Bezold, sollen auch an diesem Nachmittag zusammenkommen und einen kurzweiligen und interessanten Nachmittag bei vielen Gesprächen und leckeren Köstlichkeiten verbringen.

Der Erlös, so der Pfarrer, komme wieder einem caritativen Zweck zugute. Bedürftige Familien können mit diesem Erlös unterstützt werden, merkte der Pfarrer an. Die Heinrich-Schaumberger-Schule, der Kirchenvorstand, das Basarteam, der Lauftreff, die Baptistengemeinde und viele andere fleißige Helfer hatten sich für diesen Adventsmarkt etwas Besonderes einfallen lassen.

Neben dem Trubel auf dem Elsa-Jucht-Platz gab es aber auch die Möglichkeit, die Stille bei einem Orgelkonzert in der Kirche zu erleben. Pfarrer Hartmut Braune-Bezold hatte sein Saxophon mitgebracht und unterhielt mit anderen Musikern die große Besucherschar mit Jazz, Swing und Melodien von bekannten Musicals. des