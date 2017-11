Bescherung am Nikolaustag: Theaterstück für Kinder in Coburg

Das wird ein Schmunzelspaß für Groß und Klein: Die COBI 4-Gruppe der Theaterschule COBI präsentiert am Mittwoch, 6. Dezember, bei Leise am Markt (Herrngasse) um 16.30 Uhr mit der Eigenproduktion "Haltet die Uhren an" eine unterhaltsame Szenenfolge rund um den bunten Reigen des Lebens.Da will zum Beispiel der Frühling nicht mehr putzig sein und wirbelt die Jahreszeiten mächtig durcheinander, da muss der Winter erstmal Pause machen. Oder ein Lichtlein lernt, dass jeder wichtig ist. Die Faulheit wird von der Liebe "bewegt", während ein Trotzkopf und eine stolze Rose auf sich selbst hereinfallen. Träume können auch mal zerplatzen, dabei bleibt die Erkenntnis, dass Niemand so ganz ohne Fehler ist. Das kleine Glück ist immer da, wird aber nur selten gesehen...und schließlich fragt uns das Leben, was uns wirklich wichtig ist.Nicole Strehl, Leiterin des COBI-Kindertheaters, hat das Stück in Adaption einiger Kurzgeschichten der Autorin Tania Konnerth selbst geschrieben und für ihre jungen Schauspieltalente spielerisch umgesetzt. So kann sich das Publikum ab 8 Jahren auf einen Nachmittag mit fröhlichem Tiefgang freuen.Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann für 6 Euro. Der Erlös wird wie immer bei Ladies' Circle gespendet, diesmal kommen die Einnahmen dem Kinderklinikum Coburg zugute.Weitere Infos zu COBI unter www.cobi-kindertheater.de