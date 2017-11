Benefiz-Weihnachtskonzert in Coburg

Für sein diesjähriges Weihnachtskonzert hat der Coburger Serviceclub Ladies' Circle die junge Sängerin Marie-Sophie Weidinger engagiert. Begleitet von der Konzertpianistin Barbara Zeller wird sie am Mittwoch, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im "Leise am Markt" mit Songs aus Stilrichtungen wie Musical, Chanson und Pop die Suche einer jungen Frau nach Liebe und "Mr. Right" musikalisch aufarbeiten.



Karten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann für 16 Euro erhältlich. Der Erlös wird dem Coburger Frauenhaus zu Gute kommen.



"Liebe ist wie Schach - allein macht sie weniger Spaß", so überschreibt die Künstlerin frei nach Stefan Zweig den ersten Teil ihres Programmes. Im zweiten Teil präsentiert sie Highlights aus ihrem Soloprogramm "Liza with a Z". Marie-Sophie Weidinger wurde 1994 in Nürnberg geboren und begann bereits in der Schule mit Klavier- und Querflötenunterricht. In ihrer Freizeit wirkte sie in der Schultheatergruppe und in einem Jugendorchester mit. 2013 entdeckte sie beim "Musical für Coburg" von Ulrike Barz-Murauer ihre Begeisterung für die Bühne und begann im selben Jahr ihre dreijährige Ausbildung zur Musicaldarstellerin am ACT Center Nürnberg. Seit ihrem Abschluss 2016 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Sie verkörperte unter anderem Königin Victoria im Musical "Albert& Victoria - die Liebe des 19. Jahrhunderts" und gastiert seit April diesen Jahres mit ihrem Soloprogramm "Liza with a Z" auf verschiedenen Flusskreuzfahrtschiffen. In dieser Spielzeit ist sie für das Musical "A Spider Murphy Story" am Landestheater Coburg engagiert und wird Weihnachten im Nürnberger Stadtmusical "Der Kaiser und die Gauklerin" und im Stück "Hänsel und Gretel" des Theaters Chapeau Claque zu sehen sein.