Beim Neuensorger Benefizdartturnier sind Bälle die Pfeile

So eine riesige Dartscheibe bekommt man nur selten zu Gesicht: Fünf Meter ragt das aufblasbare Trumm in den Himmel und zieht die Gäste des Beachdartturniers in Neuensorg magisch an. Sie stellen sich einer besonderen Herausforderung, denn an dieser Dartscheibe verschmelzen zwei Sportarten miteinander. Statt mit Pfeilen zu werfen, schießt man hier mit Fußbällen auf die Scheibe. Gezählt wird der Abschnitt, auf dem der Ball die Scheibe trifft.



So hatten die Teilnehmer des Dartturniers am Samstag gleich mehrere Chancen auf einen Pokal: Im Standardturnier und im "Dartfußball" bekamen die besten drei einen Pokal. Und auch Kinder und Jugendliche konnten sich im Wettkampf Medaillen sichern. Und das Ganze war für einen guten Zweck. Durch ihre Teilnahme unterstützten die Sportler die Kinderkrebshilfe.



Es wurde auch Standard gespielt

Insgesamt 81 Teilnehmer traten im Standardturnier gegeneinander an. Einer von ihnen war Markus "Balu" Weis. Vor 25 Jahren habe er angefangen, Dart zu spielen. "Es ist ein sehr cooler Sport, ich mag die Gemeinschaft sehr gerne und ich habe durch den Dartsport viele Freunde kennengelernt", erzählte er.

In Neuensorg sei es für ihn eher durchwachsen gelaufen: "Ich hatte zwar ein gutes Gefühl, aber der Gegner war diesmal einfach besser." Aber noch sei nicht alles verloren. "Ich bin immer noch im Rennen, vielleicht reicht es ja doch noch", sagte er. Beim Spielen habe er keine bestimmte Technik. "Ich werfe einfach drauf los", erklärte er. Seit 2006 mache er jedes Jahr beim Beachdartturnier mit. "Seit ein paar Jahren helfe ich auch beim Kassieren", berichtete er.



Alle Startgebühren sowie die Erlöse aus den Getränke- und Essensverkäufen kamen der Stiftung für krebskranke Kinder in Coburg zugute. "Und wir können jeden einzelnen Cent gut gebrauchen", sagt Uwe Rendigs, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes. Michael Baader, Vorsitzender der E-Dart-Gemeinschaft, berichtet, es seien 2000 Euro als Spende zusammen gekommen. Ein Bauunternehmen aus Kronach steuerte 200 Euro bei. "Wir unterstützen die Eltern in ihrem Kampf mit Krankenkassen, Behörden und Ämtern - aber leisten auch seelischen Beistand", erzählte Uwe Rendigs bei der Spendenübergabe. "Die Darter sind wirklich sehr treue Spender, dafür danke ich ihnen von ganzem Herzen", sagte Rendigs.



Rundfahrten mit dem Trike

Eine weitere Einnahmequelle hatte Thomas Steinert mit zum Benefiz-Beachdartturnier nach Neuensorg gebracht: Er bot gegen Spenden eine kleine Rundfahrt mit seinem Trike an. Seit zwei Jahren fährt er nun schon Trike. "Damit habe ich mir einen Jugendtraum erfüllt", erzählte er. Mit dem Beachdartturnier fühle er sich besonders verbunden. "Ich habe selbst Dart gespielt und die E-Dart-Gemeinschaft, die das Turnier ausrichtet, habe ich mitbegründet", sagte er. Deshalb sei es für ihn Ehrensache, dann auch mit seinem Trike Spenden zu sammeln. "Und wenn nur ein paar Euro für den guten Zweck dabei herausspringen, dann habe ich meine Mission schon erfüllt", sagte er.

Auf eine seiner Fahrten nahm er den sechsjährigen Luis mit. Der war hellauf begeistert: "Das hat sich richtig schön angefühlt!" Es sei so ganz anders als Autofahren gewesen. "Der Fahrtwind war richtig toll", meinte Luis freudestrahlend.



Michael Baader hatte erst am Vormittag erfahren, dass Trikefahrten angeboten werden. "Da habe ich mich total gefreut, denn so kommt auch wieder mehr Geld in den Spendentopf", sagte er. Dieses Jahr habe man es - nach dem großen organisatorischen Aufwand im vergangenen Jahr - etwas ruhiger angehen lassen. "Trotzdem hatten wir noch eine Menge zu tun", erzählte Michael Baader. Zwei Tage seien alle Helfer beim Aufbau eingespannt gewesen. "Aber alles hat reibungslos funktioniert, weil alle zusammengehalten haben", sagte er.



Besonders dankbar ist er dem Schützenverein Neuensorg, dessen Vereinsgelände auch in diesem Jahr wieder genutzt werden durfte. Auf die riesige Dartscheibe sei er über Facebook aufmerksam geworden. "Eine Lichtenfelser Firma hat sie sich gekauft und vermietet sie nun - da dachten wir, das sei genau das Richtige für unser Turnier", erklärte Michael Baader. So sei die Idee zum eigenen Dartfußballturnier gekommen: "Wir haben das auch mal im Fernsehen gesehen, da sah das nach einer Menge Spaß aus - und wir wurden nicht enttäuscht."



Die Bestplatzierten:

1. Platz: Thomas Mehl

2. Platz: Michael Schicker

3. Platz: Alexander Löffler

Beste Dame: Nadine Ondra

Bester Jugendspieler: Andreas Winterling