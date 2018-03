Beim Museumsgeburtstag in Neustadt war viel zu erleben

Wer am späten Sonntagnachmittag in Neustadt einen Blick nach oben riskiert hat, der hat mit Sicherheit kuriose bunte Punkte am strahlend blauen Himmel entdeckt. Der Grund dafür ist nicht etwa ein seltenes Wetterphänomen oder eine unheimliche Begegnung der dritten Art, sondern eine ganz besondere Geburtstagsparty: Vor 30 Jahren öffnete das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie seine Pforten, was von Jung und Alt mit vielen Aktionen rund um das Museum gefeiert wurde. Die Trachtentanzgruppe der Grundschule Wildenheid bildete den Anfang des bunten Programms und die bunten Flecken am Neustadter Himmel waren das Ergebnis des finalen Höhepunkts der Feierlichkeiten: Bei einem Luftballonwettbewerb wurden von den großen und kleinen Partygästen zahlreiche mit Helium gefüllte Luftballons mit daran befestigten Namenskärtchen steigen gelassen.



Die Turnecke und die Puppen

Auch Lukas, elf Jahre alt, und Emily, acht Jahre alt, machten bei dem Wettbewerb mit. Lukas hatte sich einen dunkelblauen Luftballon ausgesucht und Emily hatte ihr Kärtchen an einem roten Ballon festgebunden. Vor dem Wettbewerb hatten die beiden auf dem Geburtstagsfest jede Menge gemeinsam erlebt. Beim Kinderschminken hatte sich Emily in einen listigen Fuchs verwandelt. "Und zusammen haben wir uns Schleim gemischt, bei einem Hüpfspiel mitgemacht und ein Monster beworfen", erzählte Lukas. Emily fügte hinzu: "Wir haben uns auch zusammen die Puppen angeschaut." Die Puppen seien einer der Gründe, weshalb Emily so gerne ins Spielzeugmuseum gehe, denn: "Zusammen mit der Turnecke mag ich die Puppen am liebsten."



Lukas sagte, er schaue sich sehr gerne die Puppen im Museum an. Zu Hause spiele er aber viel lieber mit seinen Playmobil- und Lego-Sachen. "Ich habe eine Hundeschule und einen Bauernhof, die habe ich echt gern." Auch Emily spielt am allerliebsten mit ihrem Reiterhof und dem dazu passenden Pferdezubehör, aber ihre Kuscheltiere hat sie auch sehr gern. "Mein liebstes Plüschtier heißt ‚Schwein‘ und hat einen lustigen Ringelschwanz", erzählt sie.



Auch Sarah, sechs Jahre alt, ließ ihren orangenen Luftballon steigen und mischte sich an einem der Basteltische einen glibberigen Schleim zusammen. "Ich hab' ihn blau gefärbt und ganz viel Glitzer mit rein", erzählte sie. Auch sie geht gerne ins Museum: "Ich finde es so schön, mir die ganzen Spielsachen anzusehen."