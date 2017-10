Bei Spvg Ahorn platzt der Knoten - Ebersdorf siegt trotz drei Platzverweisen

Hoch her ging es am Samstag in Heilgersdorf. Der Plan der Gastgeber, nämlich auf dem schlecht bespielbaren Nebenplatz dem Favoriten SC Sylvia Ebersdorf ein Bein zu stellen, wäre um ein Haar sogar aufgegangen. Doch der eingewechselte Routnier Jonny Belanger sorgte zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit doch noch für den 2:1-Siegtreffer des Favoriten.

Bereits in diesem Moment hatten die Sylvianer nac zwei Platzverweisen zwei Spieler weniger auf dem Feld. Und die Partie war auch noch lage nicht beedet, denn in der Nachspielzeit ging es och einmal rund: Mit dem Schlusspfiff gab es nämlich noch ein unnötiges Foul eines Gästespielers, was zu einer Rudelbildung führte. Die Konsequenz daraus waren zwei weitere rote Karten, jeweils eine für die Gäste und die Gastgeber.

Gejubelt wurde zeitgleich auch in Ebern. Aber nicht die "Turner", sondern erstmals in dieser Saison hatten die Jungs der Spvg Ahorn Grund dafür. Der 2:0-Auswärtssieg des Schlusslichtes kam überraschend, zeigt aber, dass sich das Team von Trainer Markus Schäffler noch lange nicht aufgegeben hat. Warum auch, denn die Serie ist ja noch lange.



Hartan früh - Domscheit spät

TV Ebern - SpVgg Ahorn 0:2 (0:1): Im ersten Durchgang erlebten die knapp 100 Zuschauer auf dem Ex-Bundessportgelände ein wahres Fehlpassfestival, Genauigkeiten im Aufbauspiel und die fehlende Durchschlagskraft fehlte gänzlich, so dass Ebern den Tabellenletzten regelrecht aufbaute. Zudem kam Ahorn zugute, dass sie gleich in der 3. Minute durch Lukas Hartan zur schnellen Führung trafen, was ihnen im weiteren Verlauf die nötige Sicherheit und Selbstvertrauen verlieh. Sie zeigten einfach mehr Durchschlagskraft mit ihren spritzigen Angreifern. Äußerst negativ wirkte sich zudem der verletzungsbedingte Ausfall von Offensivspieler Julius Zettelmeier nach gut einer Viertelstunde auf Seiten der Hausherren aus.

Nach einer "andächtigen Pausenansprache" von Spielertrainer Fischer, der ebenfalls angeschlagen die Partie bestritt, wurden die Aktionen seines Teams nach Wiederbeginn um einiges druckvoller. Die erste dicke Chance hatte jedoch wieder Hartan, der in der 49. Minute mit einem satten Schuss das Leder über den Querbalken setzte. Die Platzherren erspielten sich danach Einschussmöglichkeiten am Fließband, doch was sie an Chancen vergaben, geht nicht mehr auf die so berühmte Kuhhaut. Schlussmann Warth hiet überragend. In der 80. Minute auch eine tolle Tat von TV-Keeper Kapell, der einen Gewaltschuß von Nausch aus kurzer Distanz hielt. In der 87. Minute dann doch das 0:2 von Jonas Domscheit. di



Vier Platzverweise - Rudelbildung

SV Heilgersdorf - SC Sylvia Ebersdorf 1:2 (1:1): Da der Hauptplatz gesperrt war, fand das Spiel auf dem engen Nebenplatz statt. Der Favorit aus Ebersdorf tat sich deshalb schwer, seine spielerische Überlegenheit auszuspielen. Trotzdem bestimmte er in der Anfangsphase das Spiel und ging auch bereits in der 15. Minute durch Peker in Führung. Ein Entlastungsangriff in der 35. Minute brachte dann den nicht unverdienten Ausgleich. Eine Flanke von Weiß köpfte der bärenstarke Seifert zu umjubelnden Ausgleich in die Maschen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der SVH jedoch Glück, als ein Nachschuss an den Pfosten ging.

In der zweiten Halbzeit war der Gastgeber in der Offensive dann deutlich zwingender und hatte auch die größere Anzahl an klaren Einschussmöglichkeiten. Bereits in der 47. Minute hätte Seifert die Führung erzielen müssen, als er freistehend vor dem Gästegehäuse, nach Vorlage von Weiß, zu schwach abschloss. Dalke scheiterte in der 52. Minute auf den anderen Seite am Lattenkreuz. Nach einem Nachschlagen musste in der 80. Minute der Gästespieler Humphrey mit Rot vom Feld. Nachdem vorher schon ein Gästespieler mit Gelb-Rot vom Feld flog, mussten die Gäste in der Schlussphase nur noch mit acht Feldspielern auskommen. Trotzdem gelang ihnen in der 88. Minute der glückliche Siegtreffer. Nach einem unnötigen Freistoß nahe der Außenlinie, kam der Ball scharf in den SVH-Strafraum und der eingewechselte Belanger staubte zur glücklichen Führung ab. di