Beherzt in Niederfüllbach Schlimmeres verhindert

Großes Glück hatte ein Ehepaar in der Parkstraße. Ein 57-Jähriger Passant sah am Samstag, kurz vor Mitternacht, dass die Scheune am Anwesen der Eheleute brannte. Er alarmierte sofort die Feuerwehr und startete mittels eines Gartenschlauches Löschversuche. Durch das beherzte Eingreifen des 57-Jährigen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Allerdings wurde der in der Scheune abgestellte Pkw der Hauseigentümer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt beträgt die Schadenssumme ca. 5000 Euro. Die Brandursache ist höchstwahrscheinlich heiße Asche, die in der Scheune abgelagert wurde.

Kurz vor Null Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes in Ebersdorf der Notruf ein, berichtet Marcel Thein vom BRK. Automatisch alarmiert diese die Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes von BRK und ASB an die Einsatzstelle. Ein Brand eines Landwirtschaftlichen Anwesens war gemeldet.

Vor Ort machten sich die im Einsatz befindlichen Rettungskräfte ein Bild von der Lage. Die Feuerwehr baute eine Löschwasserversorgung auf und suchte unter Atemschutz nach den Glutnestern. Ein offenes Feuer war nicht mehr festzustellen.

"Erfreulicher Weise, sind bei den Löschversuchen, keine Personen verletzt worden - der Eigenschutz muss immer beachtet werden und erste Priorität haben", meint Marcel Thein, der Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Auch sonst verlief der Einsatz ohne größere Zwischenfälle, aus diesem Grund konnte der zweite Rettungswagen des ASB und das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes den Bereitstellungsraum verlassen und in Ihre Rettungswachen abrücken. Direkt vor Ort verblieb lediglich der Rettungswagen aus der BRK-Rettungswache Coburg zur Absicherung der Kameraden der Feuerwehr und der Einsatzleiter Rettungsdienst.



90 Leute im Einsatz

Insgesamt waren laut Feuerwehreinsatzleitung 90 Kräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Diese suchten unter schwerem Atemschutz die Glutnester und löschten diese ab. Es wurde schnell Entwarnung geben und die Einsatzstelle konnte als sicher erklärt werden. Ebenfalls vor Ort war die Polizei mit zwei Leuten. Von der ASB-Wache Neustadt zwei Kräfte und von der BRK-Rettungswache Coburg fünf Rettungskräfte mit einer Notärztin. mtbrk