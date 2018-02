BBC Coburg rätselhaft schläfrig

Der BBC Coburg zieht bei den Gießen 46ers Rackelos mit 95:84 (46:34) den Kürzeren und kassiert die neunte Niederlage im zehnten Auswärtsspiel. Trotz starker Phasen reichte die Gesamtleistung nicht zum Sieg gegen sieben kampfstarke Mittelhessen.

"Too little, too late" sagt man im Englischen, wenn ein vermeintliches Aufbäumen erstens zu spät kommt und sich zweitens als Strohfeuer herausstellt. Beides ist zutreffend im Hinblick auf die Vorstellung des BBC Coburg beim neuen Tabellendritten aus Hessen.



Ohne Fichtner und Eichelsdörfer

Nach ausgeglichenem Beginn gerieten die Vestestädter, bei denen Matthias Fichtner und Kevin Eichelsdörfer fehlten, gegen die galligen Gastgeber, denen gerade einmal sieben spielfähige Akteure zur Verfügung standen, schnell deutlich ins Hintertreffen.

Der routinierte Ex-Nationalspieler Johannes Lischka, mit insgesamt 24 Zählern Topscorer bei den Hausherren, sorgte mit sieben Punkten in Serie für eine 19:11-Führung nach den ersten zehn Minuten.



Nur 16 Punkte in 15 Minuten

Auch im zweiten Durchgang wirkten die Gäste zunächst rätselhaft schläfrig und schafften es nur selten, den einzigen etatmäßigen 46ers-Aufbauspieler Bjarne Kraushaar unter Druck zu setzen, obwohl der sich frühzeitig drei persönliche Fouls einhandelte. Im Angriff lief ebenfalls wenig zusammen, in den ersten 15 Minuten brachte der Aufsteiger ganze 16 Punkte zustande.

Doch als Jordan Burris nach Ballgewinn per Dunk vollendete, wachte der Vorletzte auf: Eividas Molosciakas per Korbleger plus Bonusfreiwurf, Steffen Walde nach Ballgewinn sowie Anell Alexis mit einem Tip-in verkürzten bis zur Pause auf 46:34 (20.).



Burris mit einem "Floater"

Als erneut Burris mit einem "Floater" auf 46:36 stellte, machte sich im Lager der mitgereisten Oberfranken Hoffnung breit, doch trotz ihrer dünnen Personaldecke fiel den Gießenern jederzeit eine schlagkräftige Antwort ein.

Vor allem ihre "Veteranen" Lischka und Marian Schick (19 Punkte, 13 Rebounds, 6 Assists) schoben ihre Gegenspieler nach Belieben durch die Zone und präsentierten sich deutlich abgezockter als der Gast, der sich zudem durch unnötige Aussetzer wie ein technisches Foul gegen Center Daniel Stawowski selbst schwächte.



Sanford wacht viel zu spät auf

Dennoch blieb der BBC lange in der Partie. Sieben Punkte in Folge durch US-Guard Byron Sanford, der viel zu spät aufdrehte, und vier Zähler von Yasin Turan ließen den Rückstand noch einmal auf erträgliche elf Punkte schmelzen (72:61, 32.).

Die Rackelos wurden jedoch zu keinem Zeitpunkt nervös und brachten den verdienten Heimsieg nicht zuletzt an der Freiwurflinie, die sie stolze 32 Mal aufsuchen durften während Coburg trotz physischer Gangart Gießens lediglich zwölf Freiwürfe zugesprochen wurden, souverän über die Zeit.





Die Statistik

BBC Coburg: Burris (22 Punkte, 9 Rebounds), Sanford (22, 2 Dreier), Turan (11, 5 Assists), Wolf (8, 1 Dreier), Alexis (5, 1), Stawowski, Walde, Molosciakas (je 4), von der Wippel, Özdil (je 2).

Beste Werfer Gießen: Lischka (24, 1 Dreier), Schick (19), Vrkas (16).