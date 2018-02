Bayerns schönster Marktplatz ist in Coburg!

Der Coburger Marktplatz ist schön - das ist bekannt. Er zählt sogar zu den 15 schönsten Marktplätzen in ganz Deutschland - zu diesem Ergebnis kommt jetzt die Fachzeitschrift Geo. Und: Der Coburger Marktplatz ist der einzige bayerische, der in dieser Liste auftaucht.



Coburgs "gute Stube" wird von Geo wie folgt beschrieben:



"Der Coburger Marktplatz ist das Herzstück der Stadt. Besonders bei gutem Wetter füllen sich die kleinen Cafés rundherum und auch der Wochenmarkt lockt viele Besucher auf den Marktplatz.

An der Nordseite des Platzes dominiert das alte Stadthaus aus dem 16. Jahrhundert mit seinen vielen Erkern und schmucken Giebeln. Gegenüber auf der Südseite steht das historische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, auf dessen Giebelspitze der heilige Mauritius, der Stadtpatron Coburgs, sitzt. Im Volksmund wird der Heilige auch Bratwurst-Männle genannt, da die Länge seines Kommandostabs dem Maß für die berühmte Coburger Bratwurst entsprechen soll."



Die Marktplätze folgender Städte tauchen in der Liste "Deutschlands schönste Marktplätze" auf: Coburg, Trier, Tübingen, Potsdam, Münster, Hildesheim, Butzbach, Lübeck, Bremen, Saarbrücken, Wittenberg, Wismar, Weimar, Meißen, Hamburg und Berlin.