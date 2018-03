Baukultur wird hier großgeschrieben

Zusammen mit der Stadt Ummerstadt veranstaltet die Initiative Rodachtal am Samstag, 9. Juni, einen "Tag der offenen Tür" am Marktplatz in Ummerstadt. Gefeiert wird der Umzug der Geschäftsstelle der Initiative in den "Markt 33" und die Eröffnung des neuen "Kompetenzzentrums Bauen".



Das alte Haus mit der smarten Adresse "Markt 33" war eigentlich schon verfallen, als die Stadt Ummerstadt das marode Objekt erwarb und es zusammen mit der Initiative Rodachtal sanierte. Mithilfe von Förderern, regionaler Handwerkskunst und viel Ausdauer gelang es, dem schlafenden Juwel aus dem 17. Jahrhundert nach und nach seine ursprüngliche Schönheit zurück zu schenken. Der "Markt 33" ist nicht nur gelebte Baukultur im Rodachtal sondern öffnet das Thema auch für jedermann.



Neben der Geschäftsstelle der Initiative Rodachtal beherbergt das architektonische Kleinod das neue "Kompetenzzentrum Bauen" im Rodachtal - ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Ummerstadt und der Initiative Rodachtal.



Kurse und Aktionen

Ziel des "Kompetenzzentrum Bauen" ist die Qualität beim Bauen und Sanieren im Bestand in der Region zu erhöhen sowie der Aufbau eines Netzwerkes in Sachen Baukompetenz und Baukultur. Zukünftig dient der "Markt 33" Laien wie auch Fachleuten als Lernort. Hier finden Kurse und organisierte Bauaktionen statt, die spezielle Bau- und Renovierungstechniken vermitteln.

Das historische Gebäude selbst dient als "gläsernes" Anschauungsbeispiel - "Best Practice" - um die Vielschichtigkeit und Herausforderungen für Bauen im Bestand aufzuzeigen.



Die Initiative Rodachtal ist ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von derzeit drei Thüringer (Bad Colberg-Heldburg, Straufhain, Ummerstadt) und sechs bayerischen Gemeinden (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf). Sie versteht sich als Kristallisationspunkt aller Aktivitäten, die der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Wirtschaft ebenso wie der sozialen Entwicklung und der regionalen Identität im Rodachtal dienen.