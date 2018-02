Balladen im XXL-Format erklingen im Kunstverein Coburg

Auf dem Programm stehen vertonte Balladen von Schiller und Fontane.



Schubert und Loewe

Haben schon die Text-Dichtungen XXL-Format, so trifft dies auf die Vertonungen von Schubert und Loewe nochmals im Besonderen zu. Deshalb stehen auch nur drei Balladen auf dem Programm. Neben der "Bürgschaft" und dem "Taucher" kommt noch "Archibald Douglas" zur Aufführung.

Der Balladenabend findet statt am Freitag, 23. Februar. Die Ausführenden sind Hans-H. Wangemann (Bass) und Neli Stefanova (Klavier). Beide Künstler haben an gleicher Stelle bereits mehrfach Liederabend gestaltet. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pavillon des Kunstvereines im Hofgarten. ct