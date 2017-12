Bad Rodacher und ihre sportlichen Leistungen standen im Mittelpunkt

Die Stadt Bad Rodach unterstütze den Sport, wo es nur geht, sagte Bürgermeister Tobias Ehrlicher. Vor allem in der Jugendarbeit sei Bad Rodach gut aufgestellt. Seit vielen Jahren werde diese wichtige Jugendarbeit finanziell unterstützt, betonte Ehrlicher. Als kleines Dankeschön erhalte jeder Verein für ein Kind oder Jugendlichen pro Jahr einen Zuschuss von zehn Euro. Jährlich komme so die stolze Summe von 10 000 Euro für dieses Engagement zusammen, berichtete Tobias Ehrlicher. Aber darüber hinaus stelle die Stadt den Vereinen auch attraktive Hallen zur Verfügung. Jeder Sportler, ob Kind, Jugendlicher, Senior oder Funktionär, habe auf seinem Gebiet eine Leistung erbracht, die es zu würdigen gelte, stellte Tobias Ehrlicher bei der Sportlerehrung der Stadt Bad Rodach heraus.





TSV 1860 Bad Rodach e. V. - Leichtathletik

Amelie Frick: Kreismeisterin 50 m-Lauf in 9,15 sec und Kreismeisterin Weitsprung 2,80 m. Frieda Kupfer: Kreismeisterin 800 m-Lauf in 2:48,65 min, Kreismeisterin Schlagball 31,50 m Kreismeisterin Dreikampf 1.303 Punkte, 1. Platz Crosslauf, 1. Platz 800 m-Lauf in 2:42,91 min, 1. Platz Dreikampf 1.190 Punkte bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Emilie Vetter (Jahrgang 2005): Kreismeisterin 200 g-Ballwurf 30,50 m, 3. Platz 800 m-Lauf in 2:51,30 min, 3. Platz 60 m-Hürden in 12,72 sec, 1. Platz Blockwettkampf Lauf mit 1.907 Punkten bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Johanna Löffler: Kreismeisterin 800 m-Lauf 2:44,63 min, 3. Platz Crosslauf, 3. Platz Blockwettkampf Lauf mit 1.748 Punkten bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Eileen Krüger: Kreismeisterin Kugelstoßen 5,68 m. Luca Bernhard: 2. Platz Crosslauf und 1. Platz 2.000 m-Lauf in 8:04,99 min bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Betreuerin: Helga Brunner. Die Mannschaft Schülerinnen C 12/13 Jahre 1. Platz im Crosslauf mit Emilie Vetter, Johanna Löffler und Luca Bernhard wurde oberfränkische Mannschaftsmeister.





TSV 1860 Bad Rodach e. V. - Leichtathletik

Hannah Kupfer: Kreismeisterin U 18 100 m-Lauf in 13,73 sec. Finn Löffler: Kreismeister 800 m-Lauf in 3:00,27 min und 2. Platz Crosslauf bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Florian Marsollier: Kreismeister 800 m-Lauf in 2:40,77 min und Kreismeister Dreikampf mit 1.009 Punkten. Simon Höfer: Kreismeister 75 m-Lauf in 10,80 sec, im Weitsprung 4,53 m und 200 g Ballwurf 48 m sowie 1. Platz Blockwettkampf mit 1.582 Pkt. bei den oberfränkischen Schülermeisterschaften. Luca Dörfler: Kreismeister 800 m-Lauf in 2:40,94 sec. Jonah Löffler: Kreismeister 100 m-Lauf in 13,10 sec, Kreismeister 800 m-Lauf in 2:21,59 min, Kreismeister Weitsprung 5,22 m, 3. Platz Hochsprung 1,40 m, 1. Platz Crosslauf, 1. Platz 80 m-Hürdenlauf in 12,84 sec, 1. Platz 800 m-Lauf in 2:26,50 min, 1. Platz Weitsprung 5,05 m, 1. Platz Blockwettkampf mit 2.298 Punkten bei der oberfränkischen Schülermeisterschaft, 3. Platz 60 m-Hürden in 10,36 sec bei der nordbayerischen Schülerhallenmeisterschaft und 5. Platz Blockwettkampf mit 2.328 Punkten.



TSV 1860 Bad Rodach e. V. - Tischtennis

Laura Göhring: 1. Platz im Einzel bei Bezirksminimeisterschaften Altersklasse I - und 2. Platz im Einzel bei den bayerischen Minimeisterschaften Altersklasse I -. Sophie Schirm: 3. Platz im Einzel und 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Schülerinnen C -. Svenja Schirm: 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Schülerinnen C -. Sascha von Berg: 2. Platz im Doppel der C-Klasse bei den Bezirksmeisterschaften. Thomas Florschütz: 1. Platz im Doppel der B-Klasse bei den Bezirksmeisterschaften. Peter Müller: 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Senioren 40 C/D -. Rüdiger Baudler: 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Senioren 40 C/D -. Bernd Kastner: 1. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Senioren 65 - . Karl-Heinz Lamberty: 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Senioren 75 -. Elio Orru: 3. Platz im Doppel bei den Bezirksmeisterschaften Senioren 75 -. Die Herrenmannschaft mit Michael Hulak, Carsten Schirm und Jürgen Zimmermann wurde Kreismeister der Senioren 40. Die Herrenmannschaft mit Peter Müller, Dietrich Schmidt und Jürgen Zimmermann wurde Kreismeister der Herren C-Klasse.





Modellbaugruppe Rodach:

Marco Beetz: 1. Platz oberfränkische Modellflugmeisterschaft, 2. Platz bayerische Modellflugmeisterschaft, 4. Platz süddeutsche Modellflugmeisterschaft, 5. Platz süddeutsche Modellflugmeisterschaft und 4. Platz deutsche Modellflugmeisterschaft mit der Mannschaft BY-2ss. Herbert Tüchler: 1. Platz oberfränkische Modellflugmeisterschaft Klasse F1A-Standard, 2. Platz bayerische Modellflugmeisterschaft und 4. Platz deutsche Modellflugmeisterschaft mit der Mannschaft BY-2. Dieter Hoffmann: 4. Platz deutsche Modellflugmeisterschaft mit der Mannschaft BY-2. Die Mannschaft mit Marco Beetz, Dieter Hoffmann und Herbert Tüchler in der Klasse F1A: 2. Platz süddeutsche Modellflugmeisterschaft. Die Mannschaft mit Marco Beetz, Dieter Hoffmann, Herbert Tüchler und Ralf Unbehaun in der Klasse F1A: 2. Platz oberfränkische Modellflugmeisterschaft und 1. Platz bayerische Modellflugmeisterschaft.





Schützengesellschaft Rodach 1495 e. V.

Josef Brand: 1. Platz Kleinkaliber 50 m Auflage, 1. Platz Kleinkaliber 100 m Auflage, 1. Platz Kleinkaliber 50 m ZF und 1. Platz Kleinkaliber 100 m ZF bei der Gaumeisterschaft, 1. Platz Kleinkaliber 50 m Auflage, 1. Platz Kleinkaliber 100 m Auflage, 1. Platz Kleinkaliber 50 m ZF 1. Platz Kleinkaliber 100 m ZF bei der oberfränkischen Meisterschaft, 2. Platz Kleinkaliber 50 m ZF, 2. Platz Kleinkaliber 50 m Auflage, 3. Platz Kleinkaliber 100 m ZF und 5. Platz Kleinkaliber 100 m Auflage bei den bayerischen Meisterschaften sowie 4. Platz Kleinkaliber 50 m Auflage und 9. Platz Kleinkaliber 50 m ZF bei den deutschen Meisterschaften. Rolf Zapf: Gaumeister 316.8 Ringe, Bezirksmeister 317 Ringe. 1. Platz Luftgewehr bei der Gaumeisterschaft, 1. Platz Luftgewehr bei der oberfränkischen Meisterschaft und 4. Platz Luftgewehr bei der bayerischen Meisterschaft. 1. Mannschaft Auflage mit Josef Brand, Dietmar Schmöller und Rolf Zapf: 2. Platz Luftgewehr bei der oberfränkischen Meisterschaft. 2. Mannschaft Auflage mit Martin Hofmann, Hans Jürgen Hübsch, Ulli Kratschmann, Rainer Petzold und Dieter Treuter: Meister der B-Klasse.





Kegelverein Bad Rodach 1981 e. V.

Heidi Beierweck: Kreismeisterin der Damen Seniorinnen C. Beate Forkel: Kreismeisterin der Damen Seniorinnen B. Christa Knappik: 3. Platz bei den oberfränkischen Bezirksmeisterschaften. 1. Mannschaft Herren mit Dominik Demar, Benedikt Graßmuck, Dominik Grasmuck, Marcel Grasmuck, Martin Hofmann und Peter Varga: Meister der Kreisklasse West.





TSV Elsa 1872 e. V.

Die Tennis-Jugendmannschaft Mixed Knaben/Mädchen mit Linnea Otto, Pauline Sandor, Louisa Scheler, Louis Hübsch, Ben Kühne, Merlin Partosch, und Jonas Romme: Meister Mixed Knaben/Mädchen 16 in der Kreisklasse 1 Jugend. Trainerin: Yvonne Schwab. 1. Mannschaft Herrentennis mit Mannschaftsführer Markus Gundel, Johannes Dietz, Bernd Frenzel, Michael Hulak, Bernd Kastner, Rüdiger Keller, Daniel Müller, Oliver Ritz, Julian Strehler, Tim Tietze und Justus Valentini: Meister der Bezirksklasse 2. Trainer: Stephan Hergott.





TSV Heldritt

A-Jugend mit Marc Amberg, Jakob Buchmann, Niklas Dötsch, Luis Fenßlein, Maurice Fuchs, Max Hoffmann, Jonas Hütter, Joel Knauf, Noah Knauf, Luis Martinez, Louis Roßephsky, Jannis Scheler, Niklas Scheler, Simon Schubert, Jonas Weber, Daniel Werner und Lorenz Wolf: Meister der Kreisgruppe West Coburg-Lichtenfels-Ebern. Frank Brehm: 1. Platz bei der holländischen Meisterschaft und 6. Platz bei der Europameisterschaft im Schlittenhunderennen. Louise Fuierer: 1. Platz über 200 m Lagen und damit deutsche Jahrgangsmeisterin, 3. Platz über 50 m Brust, 4. Platz 400 m Lagen, 4. Platz 100 m Brust bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen und Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb bei den Schulweltmeisterschaften.



Geehrte Funktionäre

Für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Sports wurden Funktionäre ausgezeichnet.

LTV Gauerstadt 1907: Uwe Schmidt: 30 Jahre Tätigkeit im Vorstand und seit 2012 1. Vorsitzender. Georg Woitkewitsch: 35 Jahre Männerchor, 10 Jahre Abteilungsleiter Männerchor und 10 Jahre Abteilungsleiter Plattenwerfer.

TSV 1860 Bad Rodach: Klaus Kindler: 10 Jahre Abteilungsleiter Handball und 2. Vorsitzender der Spielgemeinschaft Bad Rodach/Großwalbur. Thomas Stang:20 Jahre Kassier 1. und 2. Vorsitzender beim TSV 1860 Bad Rodach.

TSV Elsa 1872: Dirk Benser: 10 Jahre Kassier und Schriftführer des TSV Elsa 1872. Herbert Seidel: 20 Jahre als 1. und 2. Vorsitzender des TSV Elsa 1872. Alfred Buff: 25 Jahre Abteilungsleiter Tischtennis des TSV Elsa 1872. Joachim Amberg: 35 Jahre Spartenleiter Tennis des TSV Elsa 1872.