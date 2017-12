Bad Rodacher Stadtrat blickt auf ein gutes Arbeitsjahr zurück

Entspannt kann der Stadtrat Bad Rodach in das kommende Jahr gehen. In seiner letzten Sitzung im laufenden Jahr kam es zumindest im öffentlichen Teil der Zusammenkunft zu keinen kontroversen Diskussionen.



Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) nutze die letzte Sitzung des Jahres, um sich beim Stadtrat und der Verwaltung für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. 2018 stünden vor allem die Spielplätze in den Stadtteilen und an der Gerold-Strobel-Halle oben auf der Agenda. Auch sei für die "Therme Natur" ein "großer Wurf" in Richtung Sanierung geplant. Auch wolle die Stadt im Rahmen des kommunalen Wohungsbauförderprogramms die geplanten neuen Wohnungen in der Max-Roesler-Straße "in Sack und Tüten" bekommen.



Geiling: Unsinnige Diskussion

Ernst Wilhelm Geiling (FW) zog für das Jahr 2017 ein politisches Resümee auf Bundes-, Landes- und

kommunaler Ebene. Angesichts der Geschehnisse in Berlin meinte er, dass die Bürger kein Vertrauen mehr in die Politik hätten, der Landesregierung attestierte er, dass man im Moment einen Schritt nach vorn und zwei zurück gehe. Die Gespräche um die Straßenausbaubeitragssatzung bezeichnete er als

eine "unsinnige Diskussion". Er erinnerte daran, dass in Bad Rodach die "Strabs" seit deren Einführung vor vielen Jahrzehnten umgesetzt werde, weil hier die Verantwortlichen einen "Hintern in der Hose" gehabt hätten. Auch übte er Kritik an der Umsetzung des Ausbaus der Staatsstraße

2205. "Baurecht wurde erteilt, nichts ist passiert", betonte Geiling und ergänzte: "Man hat uns hier glauben gemacht, dass dies bald losgeht". Für die Stadt selbst war es seiner Meinung nach ein ruhiges Jahr, was auch darauf zurückzuführen sei, dass es in Bad Rodach keine Intrigen gab.



Bad Rodach tritt zwei Zusammenschlüssen bei

Schnell war sich das Gremium einstimmig darüber einig, einem neu zu gründenden Verein beizutreten, dessen Ziel es ist, die kommunale Archivpflege zu fördern und weiterzuentwickeln. Hinter dem Beschluss stand die Intention, dass sich im Grund niemand aus der Stadtverwaltung intensiv um die Pflege des städtischen Archivs kümmern kann. Nachdem dies kein spezifisches Problem von Bad Rodach ist, sondern viele Kommunen im Landkreis Coburg betrifft, wurde im "Dialog

Landrat-Bürgermeister" besprochen, ob man ein Modell aus Regensburg nach Oberfranken transferieren könne. Es sollen sich Kommunen zu einem Verein zusammenschließen, der dann einen hauptamtlichen Archivar beschäftigt, der zwischen den teilnehmen Kommunen pendelt und sich der dortigen Archive annimmt. Die Stelle des Archivars soll demnach im gehoben Dienst angesiedelt

sein.



Wie von Hauptamtsleiter Uwe Schmidt zu hören war, fördere der Freistaat Bayern diese interkommunale Zusammenarbeit bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit 90.000 Euro. Bei kalkulierten Gesamtkosten von 300.000 Euro würden dann noch 210.000 Euro verbleiben, die auf die Teilnehmer aufgeteilt werden müssten. Für Bad Rodach würde dies eine jährliche Belastung von etwa 4600 Euro bedeuten. Da die Geschäftsführung des Vereins beim Landkreis Coburg liegen soll, kommen für die Kurstadt nochmals etwa 500 Euro jährlich für Verwaltungskosten zu. Nach den Worten von Uwe Schmidt seien die 4600 Euro als eine Art Abschlagszahlung zu verstehen. Die tatsächlichen Kosten würden demnach später nach den Einsatzstunden in den jeweiligen Gemeinden ermittelt. Die Frage von Christoph Herold (CSU), ob im Rahmen dieses Projekts auch die Digitalisierung des Archivs erfolge, konnte Uwe Schmidt zum jetzigen Stand der Dinge nicht beantworten. Nach seinen Worten fehlt es an Datenträgern, die "für immer" die Daten speichern. Einstimmig stimmte der Stadtrat dem Beschlussvorschlag zu.



"Durchgewinkt" wurde auch der Vorschlag, mit der Stadt Coburg eine Zweckvereinbarung zu schließen, die die Nutzung der zentralen Beschaffungsstelle der Stadt Coburg zum Inhalt hat. Uwe Schmidt erläuterte, dass die gesetzlichen Vorgaben für Ausschreibungen immer umfangreicher würden, so dass dies im Alltagsbetrieb nicht mehr geleistet werden könne. Probleme bereiteten vor allem die europaweiten Ausschreibungen. Schmidt verwies darauf, dass es hierbei um Rechtssicherheit für die Kommune gehe. Nicht unerwähnt ließ er, dass auch hier der Freistaat die

Interkommunale Zusammenarbeit fördert. "Die Kosten für die Zusammenarbeit werden sich im Rahmen halten", prognostizierte Uwe Schmidt. Stephan Schick (CSU) fragte, ob durch die Maßnahme in der Stadtverwaltung Kapazitäten frei würden. Uwe Schmidt verneinte dies.



Bad Rodacher Stadtrat in Kürze:

Bei vier Gegenstimmen wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes in der Gemarkung

Lempertshausen beschlossen. Demnach sollen etwa 3200 Quadratmeter als gemischte Baufläche ausgewiesen werden. Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) informierte die Stadtratsmitglieder, dass im Januar ein Gespräch mit Vertretern aus Bad Rodach und Meeder und dem staatlichen Bauamt stattfinden soll, von dem man sich erhoffe, nähere Informationen zum Ausbau der Staatsstraße 2205 zu erhalten.



Nach Worten des Stadtoberhauptes wurden alle Zuschüsse zum Drehleiterfahrzeug ausgezahlt. "Damit wurde die Anschaffung zu 100 Prozent gefördert", ließ Ehrlicher wissen. Auch flossen die Fördergelder für das Projekt "Wallgraben".



Keine Einwände hatte der Stadtrat gegen die Bauanträge beziehungsweise Bauvoranfragen für den Wohnhausanbau im Pfarrsteig, den Neubau eines Einfamilienwohnhauses in der Heldritter Straße, den Neubau eines Einfamilienwohnhaus in der Walter-Gempp-Straße, den Wohnhausanbau, Mühle 1a, und den Wohnhausneubau in Heldritt.