Bad Rodach als regionale Weihnachtshauptstadt

Der dritte Advent hat in Bad Rodach eine ganze besondere Bedeutung, die nicht an den Stadttoren endet und in die gesamte Region ausstrahlt. Die Kurstadt lädt zur Fränkischen Weihnacht ein und verzaubert die kleinen und großen Weihnachtsfans.

Es ist das besondere Flair, das von dem lauschigen Marktplatz der Stadt und einem festlich geschmückten Schlossplatz ausgestrahlt wird, was die Fränkische Weihnacht so besonders macht. Das Ambiente rund um die altfränkischen Hausfassaden der Altstadt spricht in Bad Rodach für sich und machte die Kurstadt am Sonntagnachmittag wieder zur Weihnachtshauptstadt in der Region.

Die überaus zahlreichen Gäste, die bei winterlichen Temperaturen den Zauber genossen, wurden nicht nur mit einer Fülle von Verkaufs- und Genussständen verwöhnt, sondern konnten auch ein facettenreiches Bühnenprogramm genießen. So bereicherten die Lolipops mit einem Weihnachtstanz, die Kinder der Kindertagesstätte "Marienkäfer", die Tanzschule Gehde mit einer "Café Latino Show" den Nachmittag.



Musikalische Einstimmung

Das Tor für einen romantischen Nachmittag stieß die Stadtkapelle Bad Rodach auf, die musikalisch auf die fränkische Weihnacht einstimmte. Lange dauerte es nicht, bis ein nicht zu verkennender Duft aus Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen Leckereien sich wohltuend über den Markt und den Schlossplatz verbreitete.

In liebevoll geschmückten Hütten und Ständen wurde von handwerklichen Kunstgegenständen bis hin zu fränkischen Spezialitäten alles feilgeboten, was zu einem Weihnachtsmarkt gehört.



Grüße der Nachtwächter

Mit Weihnachtsgrüßen bedachten die Nachtwächter Karl-Heinz Engelhardt und Bernd Schubert die Gäste. Höhepunkt einer gelungenen fränkischen Weihnacht war wieder der Auftritt vom Christkind, dem Nikolaus und deren Engelschar, der vor allem bei den jungen Besuchern für große Augen sorgte. Wer sich eine "Auszeit" nehmen wollte, konnte in der Johanniskirche bei "musikalischen Schmankerln" zur Ruhe kommen. Aus allen Nähten platzte die Gerold Strobel Halle, in der die Bad Rodach City Dancers das romantische Märchenballett "Aschenputtel" zelebrierten.

Bürgermeister Tobias Ehrlicher würdigte in seiner Weihnachtsbotschaft alle Menschen, die sich um andere kümmern, in welcher Weise auch immer - gerade jetzt zur Weihnachtszeit, aber auch an allen anderen Tagen des Jahres Wichtig sei es ihm, dass bei der Fränkischen Weihnacht nicht der Kommerz im Vordergrund steht, sondern man in der Kurstadt eine Plattform geschaffen hat, sich mit Freunden und der Familie zu treffen und ein paar unbeschwerte Stunden zu verleben.