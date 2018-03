Tödlicher Unfall im Landkreis Coburg: Auto kracht in Lkw und wird mitgerissen

Tot aus Wrack geborgen







Eine 64-jährige Frau ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 303 ums Leben gekommen.Gegen 15.30 Uhr war ein schwerer Lkw einer tschechischen Spedition auf der B 303 aus Richtung Kronach kommend unterwegs. Hinter dem Lkw fuhren nach Polizeiangaben mehrere Autos. Etwa auf Höhe der Abfahrt bei Trübenbach kam dem Lastwagen die 64-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinwagen entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des Lkw versuchte auszuweichen. Doch er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.Der Kleinwagen der Frau krachte kurz hinter dem Führerhaus in die Seite des Lkw und wurde ein Stück mitgerissen. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich bis zur Windschutzscheibe eingedrückt. Der Lkw kam dabei auch von der Fahrbahn ab und rammte die Böschung. Der Fahrer blieb weitgehend unverletzt.Die Frau im Kleinwagen jedoch wurde so schwer verletzt, dass sie von den Rettungskräften der Feuerwehr nur noch tot aus dem Wrack ihres Fahrzeugs geborgen werden konnte. Rettungsdienst und Notarzt konnten ihr nicht mehr helfen. Die Feuerwehren aus Sonnefeld, Weidhausen, und Michelau waren mit 45 Kräften an der Unfallstelle im Einsatz.Die Wehr aus Redwitz wurde noch nachalarmiert. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme über Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Ursache und zum Hergang des Unfalls dauern noch an. Dazu wurde nach ersten Informationen auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen.