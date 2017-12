B 303: Bei Ebersdorf wird`s Mittwoch chaotisch

Was wird denn da gebaut?



Baustelle B 303:

Die Berufspendler aus dem östlichen Landkreis Coburg und dem Landkreis Kronach müssen sich am Mittwoch auf erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr einstellen. Wie das Staatliche Bauamt Bamberg mitgeteilt hat, wird unter anderem die Ampel im Bereich der Ebersdorfer Autobahnauffahrt nahezu den gesamten Tag außer Betrieb genommen.Grund für die Behinderungen sind die Arbeiten zum Umbau der Anschlussstelle. Mit der Mitteilung des Bauamtes ist aber auch eine gute Nachricht verbunden: Mittlerweile sind die Arbeiten zum Umbau der Kreuzung so weit fertig, dass die wichtigsten drei Teilmaßnahmen für die Ende der Woche vorgesehenen Inbetriebnahme der CO 13 neu (Ortsumgehung Ebersdorf) voraussichtlich am Mittwochabend für den Verkehr freigegeben werden können.Vor der Verkehrsfreigabe der neuen Trasse der CO 13 sind allerdings ganztägig umfangreiche Änderungen an der Lichtsignalanlage, an Markierung, Wegweisung und Beschilderung im gesamten östlichen Kreuzungsbereich erforderlich. Deshalb muss die Lichtsignalanlage am östlichen Knoten der Autobahnzufahrt zwischen 8 und etwa 16 Uhr komplett abgeschaltet werden. Im gleichen Zeitraum wird auch die Ostrampe (Fahrtrichtung Coburg) für den gesamten Verkehr gesperrt.Uwe Zeuschel, Leiter der Straßenbauabteilung beim Bauamt, geht in seiner Pressemitteilung davon aus, dass die Situation morgen rund um Ebersdorf nicht einfach wird: "Den Verkehrsteilnehmern wird im Hinblick auf die anstehenden Behinderungen mit notwendigen mehrfachen Änderungen der Verkehrsführung empfohlen, den gesamten Anschlussstellenbereich am Mittwoch zu meiden oder großräumig zu umfahren."Die massiven Behinderungen dürften allerdings nur einen Tag lang auftreten. Nach der Verkehrsfreigabe der Umgehung werden die derzeit geltenden Verkehrsbeschränkungen auf der A73 (Richtungsfahrbahn Suhl) und auf der Bundesstraße 303 aufgehoben. Mit einer Ausnahme: Die verbleibende Einfahrt von der B 303 West in die A73 Nord (aus Fahrtrichtung Grub auf die Autobahn Richtung Coburg) muss bis zur Gesamtfertigstellung des Umbaus geschlossen werden. Im Staatlichen Bauamt geht man davon aus, dass die Bauarbeiten Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein werden.Durch die Gemeinschaftsmaßnahme der Autobahndirektion Nordbayern,des Staatlichen Bauamtes Bamberg und des Landkreises Coburg soll bei Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro die Leistungsfähigkeit der hochbelasteten Anschlussstelle entscheidend verbessert werden.