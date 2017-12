Autofahrer fährt Schülerin in Neustadt bei Coburg über die Zehen - und flüchtet

Zwei Schüler, ein 15-Jähriger und eine 17-Jährige, sind am Donnerstag in Neustadt bei Coburg von einem noch unbekannten Audi-Fahrer gefährdet worden. Die Polizei sucht nach Zeugen beziehungsweise Hinweisen auf den Verursacher.Wie die Polizei berichtet, befanden sich die beiden Schüler gegen 07.25 Uhr auf dem Schulweg vom Steinweg kommend in Richtung Mühlgraben. Am Fußgängerüberweg neben der Polizeiinspektion hielten die beiden kurz an der Gehwegkante an. Ein Lkw aus Richtung Sonneberg hielt an, um den Jugendlichen das Überqueren der Straße zu ermöglichen.Als die 17-Jährige bereits die Straße betreten hatte, kam stadtauswärts ein goldbrauner Audi A3 angefahren. Dieser hielt nicht an und fuhr der jungen Frau über die Fußzehen. Die 17-Jährige wurde dabei zum Glück nur ganz leicht verletzt.Sollte jemand einen Hinweis auf den Verursacher geben können, meldet er sich bitte unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei Neustadt.