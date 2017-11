Ausstellung im Domino: 30 Jahre Punk in Coburg

Das bietet die Ausstellung "30 Jahre Punk in Coburg und Umgebung"



Erinnerungen

Termine

Eintritt

Live-Musik

Fanzine

Spende

Vor 40 Jahren entstand in England eine Bewegung und breitete sich auf der ganzen Welt aus. Der Punk kam auch rund zehn Jahre später in Coburg an. Michael Zahner hat zu diesem Anlass eine Ausstellung zusammengestellt. Er zeigt Geschichten, Bilder, Videos, Kassetten und Klamotten aus den Anfangszeiten der Szene , die sich vor allem im Jugendzentrum Domino traf. Dort traten regelmäßig lokale und überregionale Bands auf. Manche schafften es später auch zu größerem Ruhm. Wie Michael Zahner und Mitorganisator Alexander Thomann vom Domino diese Zeit erlebt haben, lesen Sie in einem ausführlichen Artikel hier in unserem Premiumbereich Ausstellung von Bildern, Videos, Kassetten und Kleidung aus 30 Jahren Punk in Coburg.Samstag, 11. November, ab 19 Uhr und Sonntag, 12. November, 11 bis 16 Uhr3 EuroAndy "Hegi" Hegensdörfer spielt am Samstag mit seiner Band Tokio Bordell Klassiker der Punkgeschichte live.Rund 20 Leute aus Coburg und Umgebung erzählen, wie sie zum Punk gekommen sind.Es wird eine Lostombola geben. Der Erlös wird an Karl Nagels gespendet für seine Fotoarchiv-Seite www.punkfoto.de