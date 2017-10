von MICHAEL STELZNER

Das Fest in der Stadt mit der ThermeNatur stand im Punkto Stimmung dem großen "Bruder" in der Landeshauptstadt in nichts nach. Ganz abgesehen davon hat das Fest auf der Münchner Theresienwiese ja fränkische Wurzeln, so dass man auch in Bad Rodach mit Fug und Recht zünftig anzapfen kann.

Zwei Vereine, der FC Bad Rodach und der CSU Ortsverband Bad Rodach haben es wieder verstanden, Tanz, Stimmung und kulinarische Genüsse gekonnt beim 4. Bad Rodacher Oktoberfest zu kombinieren . Dazu trug auch die bekannte Band "Partyfranken" bei, die mit Klassikern, die nichts an ihrem Reiz verloren haben, aber auch mit neuen Liedern die Halle zum Kochen brachten. Die recht kurzweilige Moderation des Abends hatten Conny Haas und Stephan Schink übernommen.

Den ganzen Abend lang war die Tanzfläche vor der Bühne gut gefüllt. Das Oktoberfest wurde mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Tobias Ehrlicher eröffnet, der nur einen Schlag brauchte, um den Gerstensaft aus dem Rossfelder Brauhaus fließen zu lassen. Er wurde dabei unterstützt von Zweiter Bürgermeisterin Christina Butterer.

Nachdem in den vergangenen Jahren der Anstich schief ging, hatte dieses mal der Bürgermeister sein eigenes Fass aus dem Rossfelder Brauhaus und eine seine eigene Zapfgarnitur dabei. Um ganz sicher zu gehen transportierte das Stadtoberhaupt das Fass auch selbst zur Bühne und stellte es auf den Bierbock.

Allerdings: Mit der Zapfgarnitur hatte der Bürgermeister ein paar Probleme, sie dichtete nicht richtig ab und konnte den Bierfluss nicht halten. Vor dem Fassanstich wurde dem Bürgermeister ein Anmeldeformular des FC Bad Rodach vorgelegt, das der Bürgermeister sofort ausfüllte und mit seiner Unterschrift bestätigte.

Außerdem wurden im Rahmen des Oktoberfestes die Stadtmeisterschaften im Maßkrugstemmen durchgeführt. Die neun Damen, die am Stemmen der Maßkrüge teilnahmen, war clever und sich einig. Sie nahmen einfach einen kräftigen Schluck des Gerstensaftes aus dem Krug, so wurde er leichter. Deshalb war es schwierig eine Meisterin zu ermitteln. Schließlich wurde Corinna Trier zur Stadtmeisterin erklärt. Die Herausforderin aus dem vergangenen Jahr, Nina Klett, konnte krankheitsbedingt nicht antreten.

Bei Männern, dessen Meisterschaft eine Stunde vor Mitternacht ausgetragen wurden, war man dann wesentlich strenger. Die Damen der City-Danzers begleiteten die Akteure auf die Bühne und passten genau auf, dass auch die Körperhaltung stimmt. Unter den zehn Männern war auch der Herausforderer aus dem vergangenen Jahr, Bernd Wacker. Er musste sich allerdings dem Sesslacher Bürgermeister und Kreisvorsitzenden der CSU Coburg Land, Martin Mittag geschlagen geben, der den gefüllten Krug fast vier Minuten und 30 Sekunden mit ausgestrecktem Arm hielt.

54 Tänzerinnen und ein Tänzer wirbelten bei den verschiedenen Tänzen, mit verschiedenen Outfits über die Bühne und brachten so richtig Stimmung in die Halle. Dabei waren auch viele akrobatische Elemente, wie man sie oft nur von Profis oder Zirkus zu sehen bekommt. Deshalb blieben lauten Rufe nach "Zugabe" aus dem Publikum, in der total ausverkauften Halle, nicht aus.

Zu Beginn zeigten 40 Tänzerinnen den Rodachtaler Hochzeitmarsch nach einer Idee von Conny Hass. Er war ein Gemeinschaftsprojekt der Gruppen und Hot Manners & sexy Girls, die von Conny Haas geleitet werden, sowie den "Crazy Girls" aus Gauerstadt, die Sabrina Heidl leitet. Er wurde zu Ehren von Monja und Alex Robertz kreiert, der seiner Monja vor zwei Jahren am Oktoberfest in der Bar einen Heiratsantrag machte, vor ihr nieder kniete und ihr die allseits bekannte Frage stellte. In diesem Sommer trat dann das Paar vor dem Traualtar.

Im Laufe des Abends traten auch Hot Manners & Sexy Girls, die von Conny Haas trainiert werden, auf. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat und tritt nur am Oktoberfest öffentlich auf. "Bei uns steht mehr der Spaß im Vordergrund", wie Conny Haas betonte, die auch von einigen krankheitsbedingten Ausfällen sprach. Eine feste Größe in sind Bad Rodach die "City Dancers", die von Andrea Mitzel-Schneyer trainiert werden und im vergangenen Jahr mit ihrem Musical "Dance - Lebe Deinen Traum" für Furore gesorgt hatten.

"Es wird heiß", versprach Conny Haas in ihrer Moderation und so war es auch. Die Mädchen der Jugend- und Juniorengruppen lieferten in ihrem gelben Kostümen, natürlich mit den passenden Schuhen, einen flotten Sambatanz auf der Bühne ab. Außerdem waren G7, eine Tanzgruppe des TSV 1860 Bad Rodach, die sich auf Streetdance spezialisiert hat und von Daniela Blase trainiert wird , zu sehen.

Bis in den frühen Morgen spielten die Partyfranken auf, die bestimmt nicht das letzte mal in Bad Rodach zum Oktoberfest spielten und sorgten für ausgelassene Stimmung in der Halle.