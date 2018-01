Auf den Spuren von Helene Fischer

Seit dieser Woche ist "Verliebt", die neue Single von Angela Henn, im Handel erhältlich. Wie gut sich die Scheibe verkauft, lässt sich zwar noch nicht sagen. Durchaus als Stimmungsbarometer können aber die Downloads herangezogen werden, die bereits auf Amazone und iTunes getätigt worden sind. Und: Die dortige Resonanz kann sich sehen lassen!



Vor Vanessa Mai

Die iTunes-Charts in der Kategorie "Schlager" werden derzeit unangefochten angeführt von Helene Fischer. Auf Platz eins steht sie aktuell mit "Herzbeben", auf Platz zwei mit "Achterbahn" - aber dahinter wird munter gewechselt. Am Dienstag zum Beispiel stand Angela Henn auf Platz fünf und damit noch vor Vanessa Mai ("1000 Lieder"). Ein ganz ähnliches Bild bietet sich bei Amazone: Helene Fischer liegt ganz vorne, aber Angela Henn hat sich durchaus schon auf ihre Spuren begeben.

Gut läuft es für Angela Henn auch in der Hitparade von "Radio Schlagerparadies", die von Hörern per Online-Voting bestimmt und alle zwei Wochen veröffentlicht wird. "Verliebt" war dort noch vor Weihnachten neu eingestiegen auf Platz 17 und kletterte in der Ausgabe vom 6. Januar auf Platz 13.



"Schlager-Hotel" geplant

Damit ist Angela Henn dort sogar ein Platz besser als der ehemalige "Modern Talking"-Sänger Thomas Anders mit seinem Song "Das Lied, das Leben heißt". Die Wahl-Neustadterin, die in Fürth am Berg ein "Schlager-Hotel" im ehemaligen Grenzgasthof plant, zeigt sich rundum glücklich mit diesem Start von "Verliebt". "Ich bin so gerührt, dass ich als Newcomer so tolle Unterstützung von den Schlagerfans bekomme", sagte sie dem Coburger Tageblatt. Und: "Ich zittere schon und hoffe, dass es so weiter läuft!"