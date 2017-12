Arnold-Gymnasium Neustadt hilft wieder seiner Partnerschule in Tansania

Während des ganzen Schuljahrs verliert das Arnold-Gymnasium in Neustadt nicht seine Partnerschule in Tansania aus den Augen. Eine bewährte Gelegenheit, Geld für die Schülerinnen in Afrika zu sammeln, ist der Weihnachtsbasar am Arnold-Gymnasium. Er fand wieder am ersten Advent statt. Außer an den Flohmarktständen der Schüler standen ausschließlich selbst gebastelte Artikel zum Verkauf. "Eine Bastelgruppe, die sich aus Lehrkräften und Eltern von Schülern und ehemaligen Schülern zusammensetzt, traf sich über Monate hinweg, um alle Verkaufsartikel für unseren Adventsbasar anzufertigen", berichtete Ursula Kick-Bernklau, die seit 2016 als Direktorin des Arnold-Gymnasiums tätig ist. Neben Adventskränzen und Kerzen aus Bienenwachs wurden vor allem viele weihnachtliche Dekoartikel aus Holz angeboten.



"Die Erlöse des heutigen Tages werden komplett an den Christlichen Entwicklungsdienst (CED) gespendet, auf diesem Weg können wir unsere Partnerschule in Tansania bestmöglich unterstützen. Pro gespendeten 700 Euro kann dort ein Mädchen für ein ganzes Jahr zur Schule gehen", erklärte Kick-Bernklau. Im vergangenen Jahr waren beim Adventsbasar etwa 4000 Euro zusammengekommen und im kommenden Sommer steht auch wieder der Spendenlauf für Tansania an.



Besonders gefragt ist Arnie

Mittlerweile veranstaltet das Arnold-Gymnasium seinen Adventsbasar seit 19 Jahren. Hauptorganisatorin Renate Kiesewetter, war von Anfang an dabei: "Arnie der Elch ist bereits seit Jahren unser Verkaufsschlager. Es ist noch nie vorgekommen, dass auch nur ein Exemplar am Ende der Veranstaltung übrig war." Die Chemielehrerin ist jedes Jahr aufs Neue davon beeindruckt, wie die ganze Schulfamilie für die Veranstaltung des Adventsbasars zusammenhilft. "Allein heute sind etwa 60 Personen im Einsatz. Am Freitag haben zwei Klassen den Aufbau übernommen und von den Eltern haben uns zahlreiche Kuchenspenden erreicht", berichtete Renate Kiesewetter am Basartag.