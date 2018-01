Anja Lenßen eröffnet die neue Saison bei Elsa 47

Im Saal des "Elsicher Dorfhauses" präsentieren sie ihr Programm "So oder so ist das Leben".





Das Gastspiel am Samstag (13. Januar, 19.30 Uhr) verspricht einen Abend mit Schlagern der 20er bis 60r Jahre. "Das Programm spiel auf einem Kreuzfahrtschiff, der MS Elsa, und kreist um die amourösen Verstrickungen meinerseits", verrät Anja Lenßen. Deswegen laute der Untertitel von "So oder so ist das Leben" auch "Frau über Bord".



Songs auf Texte von Berthold Brecht und Chansons aus dem Repertoire "der Knef" werden zu hören und zu sehen sein.



Anja Lenßen war Mitglied des Ensembles am Coburger Landestheater bevor sie 2011 ans Staatstheater in Meiningen wechselte. Neben ihrer Schauspielkarriere brilliert sie als Interpretin nicht-klassischer Lieder und Chansons, bei Elsa47 zuletzt vor fünf Jahren mit "Ich glaub', 'ne Dame werd' ich nie".



Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zu zwölf Euro bei Buchhandlung Riemann in Coburg und bei Schuhaus Appis in Bad Rodach zu erwerben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 14 Euro.







Die weiteren Termine



3. März Georg Clementi "Solo Vino"

5. Mai Duo Kathrein mit Violine und Klavier

23. Juni "Glasmusik" mit Martin Hilmer (Johanneskirche Elsa)

28. Oktober "Papiertheater" für Kinder unter der Regie von Johannes Volkmann.

1. Dezember Trio "Tango Transit" mit eigensinnigen Interpretationen von Weihnachtsliedern