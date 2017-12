Angela Henn präsentiert neue Single

Ein Platz vor Mary Roos



Angela Henn, die vielen im Coburger Land auch noch unter dem Künstlernamen "Angie Katze" ein Begriff sein dürfte, hat eine neue Single aufgenommen. Sie heißt "Verliebt" und ist ab dem 5. Januar im Handel erhältlich. Bereits jetzt steht der Song auf iTunes und Amazone zum Download bereit.Ihre erste Single "Ladiooo" hatte es im Januar 2017 immerhin bis auf Platz 21 der bayerischen Charts geschafft.Bei "Verliebt" handelt es sich um einen klassischen Schlager, der in Schlager-Kreisen bereits Beachtung findet. So stieg der Song in der Hitparade des Radiosenders "Schlager-Paradies" kurz vor Weihnachten neu ein auf Platz 17 - einen Platz vor Mary Roos (aktuelles Lied: "Stein auf Stein").Das Video zu "Verliebt" wurde in Venedig gedreht. Mehr zu den Dreharbeiten sowie auch zu Angela Henns Plänen für das Schlager-Hotel in Fürth am Berg lesen sie hier Ein Link zu einer kleinen Hörprobe findet sich hier