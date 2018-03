Ampel am Coburger Marschberg wird abgeschaltet

Die Ampel am Marschberg, Ecke Hutstraße, wird am Dienstag (20. März) ab 8 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 21. März, gegen 13 Uhr, außer Betrieb gesetzt. Das hat das Ordnungsamt der Stadt Coburg mitgeteilt. Grund hierfür sind Reparaturarbeiten an einer beschädigten Laterne, die bei einem Verkehrsunfall vor einigen Wochen beschädigt wurde.