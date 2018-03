Altrichter ist nun ein "Grüner Engel"

Die stellvertretende Leiterin der LBV-Ortsgruppe Neustadt bei Coburg, Petra Altrichter, ist jetzt vom Bayerischen Umweltministerium mit dem "Grünen Engel" ausgezeichnet worden. In der Laudatio lobte die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz, die Insektenspezialistin als leidenschaftliche Naturschützerin, die einen großen Teil ihrer Freizeit für ihre vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben einsetzt: "Als begabte Naturfotografin versteht sie es in hervorragender Weise dem Betrachter Schönheit und Wert unserer Natur eindrucksvoll zu vermitteln. Darüber hinaus erfasst sie die Bestände der heimischen Blütenpflanzen und beteiligt sich an der Kartierung der heimischen Tagfalterfauna sowie der Erfassung von Quellstandorten im Raum Neustadt bei Coburg. Ihre Mitwirkung bei der Gestaltung von Biotopen rundet ihr vielfältiges Wirken ab."



Petra Altrichter freute sich über den Preis sehr. Eine Orchideen-Wanderung des LBV in Neustadt weckte vor jetzt 18 Jahren ihre Faszination für die Natur. Sie befasste sich eingehender mit wildwachsenden Orchideen und begann, die wunderschönen Blumen und später auch Insekten mit der Kamera festzuhalten. "Mit der Unterstützung des LBV habe ich mich zu einem richtigen Artenkenner entwickelt", erzählt die Neustadterin. Heute macht die 63-Jährige herausragende Naturfotos und kennt jeden einzelnen heimischen Tagfalter mit dem Namen.



Aus Neustadt war Dritter Bürgermeister Martin Stingl mit angereist und überreichte Petra Altrichter einen Blumenstrauß. Bereits im vergangenen Jahr war der Leiter der Ornithologischen Arbeitsgruppe des LBV Coburg, Volker Weigand, mit dem "Grünen Engel" ausgezeichnet worden.



Mit diesem Preis würdigt das bayerische Umweltministerium jedes Jahr bayernweit symbolisch Menschen für ihr vorbildliches Engagement im Umweltbereich. Dies erfolgt im Rahmen des "Natura 2000"-Programms, in dem sich europäische Staaten gemeinsam für den Naturschutz einsetzen. In Deutschland sind dafür die Bundesländer zuständig. Deswegen hat nun auch das bayerische Umweltministerium den Preis verliehen.



Der LBV Coburg

Im Landkreis Coburg hat der Landesbund für Vogelschutz aktuell rund 3000 Mitglieder, davon mehr als 100 Mitglieder im aktiven Ehrenamt, die sich nicht nur um die Belange von Vögeln kümmern, sondern um alle bedrohten Tiere und Pflanzen im Landkreis. Betreut werden über 250 Fledermauskeller, über 400 Eulennistkästen und diverse Storchenhorste. Der Verein bietet nicht nur eine kostenlose Pilzberatung in der Geschäftsstelle in Dörfles-Esbach an, sondern betreibt auch eine Greifvogelauffangstation in Neu-Neershof und eine Fledermausanlaufstelle in Ahorn. Um Menschen für die Natur zu begeistern, werden jährlich mehr als 50 Naturveranstaltungen für Erwachsene und Kinder angeboten. - und fast alle sind kostenlos. Unter Umweltbildung fällt auch die Kindergruppe "Buntspechte", die sich einmal im Monat trifft.