Als das Coburger "Atelier im UT" eröffnet wurde

Die Bauarbeiten für das "Atelier im UT" liefen damals gerade an. Generationen von Coburger Kinogängern erinnern sich heute noch an die grell-orangen Plüschsitze, in denen es sich im ersten Stock des UT so herrlich lümmeln ließ.





Nach der Schließung der Passage-Lichtspiele 1971 hatte Kinobesitzer Werner Gutmann Ersatz angekündigt. Ursprünglich sollte das neue Kino mit rund 80 Plätzen im Foyer seinen Platz finden, doch dann wurde entschieden, die Empore (Foto) im großen Saal für das neue Kino zu opfern.



Im UT fiel 1999 die letzte Klappe. Nach dem Abriss wurde an gleicher Stelle das Utopolis gebaut.