Als Coburg einen Gelenkbus testete

"Ein Gelenkbus, in vielen Städten schon ein gängiges Verkehrsmittel, wurde am Wochenende auch in Coburg getestet" - so titelte das Tageblatt am 21. Juli 1980. Der Ziehharmonika-Bus, wie er im Volksmund auch gern genannt wird, war damals in Coburg auf der Linie 6 eingesetzt.



Das Fahrzeug hatten die Coburger Verkehrsbetriebe für die Probefahrt extra aus Mannheim ausgeliehen. Durchgesetzt hat sich das Modell in Coburg allerdings nicht.