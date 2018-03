Alles dreht sich um die Liebe

Carsten Bauer, Kursleiter des Projekts "Leila" der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz), erklärt was hinter der Dekoration des Bürglaßbrunnens steckt: "Unsere Dekoration stellt das Schloss Rosenau dar. Die Blumen und Steine zeigen den Park. In der Mitte befindet sich ein Pavillon und vor diesem stehen selbst modellierte Figuren von Prinz Albert, Königin Victoria und ihren Kindern." Passend zum Thema der Brunnenstraße, soll die Gestaltung "die tiefe Zuneigung des Ehepaares zeigen".

Eine andere Darstellung der Rosenau haben die Kinder der Rudolf-Steiner-Schule am Brunnen vor der Sparkasse gewählt. Hinter lebensgroßen Figuren der Coburger Adelsfamilie befindet sich eine Miniatur des Schlosses. Vor dem Paar sind schwarze Schwäne zu sehen, die der Überlieferung nach Trauerschwäne sein und die sentimentale Stimmung des Ortes untersteichen sollen. Die Schwäne soll Queen Victoria in den Park der Rosenau gebracht haben.

Den Spenglersbrunnen am Marktplatz schmücken nicht nur die biblischen Figuren Isaak und Rebekka sowie ein Modell von Schloss Ehrenburg sondern auch ein Teil, das die Mauritius-Schule Ahorn "unsere Welt" nennt: Eine Weltkugel, auf der sich alle Figuren an den Händen halten und so einen anderen Aspekt von Liebe vermitteln. Neben der Weltkugel schwimmen einzelne Boote mit der Aufschrift "Früher". Außerdem befindet sich auf dem Spenglersbrunnen die Morizkirche, gemeinsam mit einem Text über die Liebe. Er handelt von Prinzessin Kelly und Erbprinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha, die sich in der Kirche 2009 das "Ja-Wort" gegeben haben.

Auf jedem Brunnen ist das Thema Liebe anders dargestellt. Der Rückertbrunnen wurde von der Schule am Hofgarten mit gebastelten und aufgehängten Herzen, Sprüchen, Gedanken und Bildern versehen.

Die Mitarbeiter des Awo-Horts haben die drei Figuren des Gerberbrunnens kurzerhand in ihre Ideen mit einbezogen. "Die Kinder hatten noch wenig Vorstellungen von Prinz Albert und Königin Victoria und verbinden das Thema Liebespaare eher mit Amor. Deshalb wurde eine Figur als Liebesgott verkleidet und die anderen beiden als Liebespaar", sagt Awo-Mitarbeiterin Annette Mann.

Das Gymnasium Albertinum hat den Brunnen vor dem Gebäude mit Tannenzweigen und Blumen in unterschiedlichen Farben geschmückt.

Jede Schule oder Einrichtung sammelt eigene Ideen und setzt diese in unterschiedlicher Art und Weise um. Was auffällt: Die klassische Osterei-Dekoration, die man für gewöhnlich an Osterbrunnen findet, ist in der Brunnenstraße gar nicht vorhanden.