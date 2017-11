Adam sucht Eva 2017: Darum verließ Konrad aus der Region die TV-Show freiwillig

Seit Samstag sind die Nackten wieder los: Die RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" ging in die nächste Runde. Am Konzept hat sich nichts verändert: Alle Teilnehmer sind nackt, wohnen und schlafen unter freiem Himmel auf einer einsamen Insel in der Südsee und näheren sich einander an. Unter den Adams und Evas sind einige "Promis" dabei, die sich sogar gegenseitig nicht erkennen.

Außerdem ist ein Kandidat aus der Region beim TV-Format dabei: der 31-jährige Konrad ist KFZ-Mechatroniker aus Schalkau im Landkreis Thüringen und er ist seit einem Jahr Single. Er habe schon genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau. Schlank müsse sie sein und große Brüste haben, der Rest sei egal.



Doch in der Südsee ist nicht alles paradiesisch. Zwischen Konrad und DSDS-Sternchen Melody Hasse flogen schnell die Fetzen. Beim gemeinsamen Frühstück gab Melody bekannt, dass Konrad nicht in ihrer Liga spielen würde - darauf schütterte der ihr ein Glas Wasser ins Gesicht. Geknickt ging er von dannen, bis Melody sich bei ihm entschuldigte.





Konrad verließ die Show

Der Streit zwischen beiden war damit zwar vorbei, dennoch herrschte dicke Luft auf der RTL-Insel Deshalb verabschiedete sich Konrad am Sonntagabend von der Show und seinen Mitbewohnern. Er betonte, dass nicht der Streit mit Melody für diese Entscheidung ausschlaggebend sei. Der KFZ-Mechatroniker habe stattdessen erkannt, dass die Person seinen Herzens bereits zu Hause auf ihn wartet.

Doch wir können weiterhin gespannt sein, wenn bald eine Fränkin auf die Insel der Versuchung kommt. Die 27-jährige Tatjana ist Sozialbetreuerin und Zahnarzthelferin aus Nürnberg sucht in der Südsee nach ihrem Adam. Zu sehen ist "Adam sucht Eva" täglich um 22.15 Uhr auf RTL.